Oltre 2 TB di dati su un foglio A4: è record mondiale per il QR code più piccolo al mondo

Un team della TU Wien ha inciso il QR code più piccolo al mondo su un film ceramico che gli ha garantito il record Guinness. Con pixel da 49 nanometri e una superficie di 1,98 micrometri quadrati, la tecnologia promette oltre 2 TB su un foglio A4 e archiviazione stabile per secoli

Un team di ricercatori della TU Wien ha realizzato il QR code più piccolo al mondo, incidendolo su un sottilissimo film ceramico. Il risultato, certificato dal Guinness World Records, apre la strada a una tecnologia di archiviazione dati su ceramica progettata per resistere nel tempo senza necessità di alimentazione o cicli di manutenzione.

Il codice occupa un’area di appena 1,98 micrometri quadrati, inferiore alle dimensioni di molti batteri. Ogni singolo pixel misura 49 nanometri, un valore che colloca la struttura su scala nanometrica avanzata.

La densità teorica raggiunge livelli estremi: oltre 2 terabyte di dati potrebbero essere memorizzati su un singolo foglio A4 utilizzando questa tecnologia. Un parametro che evidenzia il potenziale rispetto ai supporti convenzionali.

Naturalmente, le dimensioni ridotte impediscono l’osservazione tramite luce visibile. I dettagli strutturali risultano accessibili esclusivamente con un microscopio elettronico avanzato, necessario per leggere le informazioni incise nel materiale.

Secondo Paul Mayrhofer, professore presso l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali dell’ateneo viennese, la sfida principale riguarda la stabilità atomica. Singoli atomi non garantiscono affidabilità nel tempo; il team ha sviluppato una configurazione nanometrica stabile, leggibile ripetutamente con la strumentazione adeguata.

Il progetto nasce in collaborazione con Cerabyte, startup austriaca impegnata nello sviluppo di strati ceramici sottili ad altissima stabilità. Il materiale resiste a condizioni estreme e non richiede energia per conservare i dati, caratteristica che riduce drasticamente i costi energetici associati all’archiviazione a lungo termine.

"Con i supporti di memorizzazione in ceramica, stiamo perseguendo un approccio simile a quello delle culture antiche, le cui iscrizioni possono essere lette ancora oggi. Scriviamo informazioni su materiali stabili e inerti che possono resistere al passare del tempo e rimanere pienamente accessibili alle generazioni future" ha spiegato Alexander Kirnbauer, ricercatore coinvolto nel progetto.

Cerabyte lavora a un metodo basato su nanostrati ceramici con densità su scala petabyte. Il coinvolgimento di Western Digital, che ha fornito finanziamenti alla startup, indica un interesse industriale concreto verso questa direzione tecnologica. Il QR code realizzato dalla TU Wien misura appena il 37% rispetto al precedente primato mondiale, un dato che consolida il riconoscimento ufficiale nel Guinness.

Il gruppo di ricerca concentra ora l’attenzione su miglioramento dei materiali, incremento della velocità di scrittura dei dati e sviluppo di strutture informative più complesse rispetto ai QR code, con l’obiettivo di trasferire la tecnologia dal laboratorio alla produzione industriale.

La ceramica nanometrica si propone come alternativa ai supporti tradizionali, puntando su stabilità chimica, densità elevatissima e assenza di consumo energetico per la conservazione. Una soluzione che potrebbe garantire la conservazione dei dati digitali per secoli, se non millenni.

