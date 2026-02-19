Oltre 2 TB di dati su un foglio A4: è record mondiale per il QR code più piccolo al mondo

Un team della TU Wien ha inciso il QR code più piccolo al mondo su un film ceramico che gli ha garantito il record Guinness. Con pixel da 49 nanometri e una superficie di 1,98 micrometri quadrati, la tecnologia promette oltre 2 TB su un foglio A4 e archiviazione stabile per secoli

