Loongson svela il primo server 100% cinese: fino a 128 core e 256 thread per sistema

Il produttore cinese di CPU Loongson ha presentato il primo server realizzato completamente in Cina. La configurazione sfrutta i processori server dell'azienda interconnessi attraverso Coherent Link, una tecnologia sviluppata internamente che consente di ottenere fino a 128 core fisici con un singolo sistema.

Come riportato da MyDrivers, la tecnologia di Loongson fornisce connessioni dual-way, quad-way o eight-way con processori 3C6000 e 3D6000. Il primo, con 16 core e 32 thread, sarebbe paragonabile a un Intel Xeon 4314 (16 core 32 thread), mentre il 3D6000 fornirebbe un'alternativa allo Xeon 6338 (32 core 64 thread).

Naturalmente, non ci si aspetta le medesime prestazioni della controparte Intel, ma neanche è l'obiettivo attuale di Loongson raggiungere quei numeri. I nuovi server, infatti, sono indirizzati al mercato interno e per settori specifici. La società al momento collabora soprattutto con gli enti governativi che in questo modo stanno riducendo significativamente la loro dipendenza dai produttori occidentali.

È evidente che, soprattutto per la velocità con cui avanza lo sviluppo interno, la tecnologia proprietaria cinese nell'industria dei semiconduttori non può più essere trascurata. Almeno dal punto di vista commerciale, il più grande mercato al mondo sta spostando l'attenzione sulle risorse interne che, inevitabilmente, vanno a rosicchiare quote a colossi come Intel e AMD.

Sul piano delle prestazioni, siamo ancora distanti dai progressi raggiunti dalle due società americane succitate. I processori con cui Loongson confronta la propria proposta fanno parte della famiglia Ice Lake, un'architettura che conta già 7 anni sulle spalle. Tuttavia, l'influenza di Loongson sul mercato interno cinese è innegabile e i nuovi dazi imposti da Trump non fanno altro che motivare la Cina ad accelerare.