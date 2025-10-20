X1: dalla California il nuovo robot che cammina, guida e... vola

Caltech ha presentato X1, un sistema robotico ibrido che unisce il robot umanoide G1 di Unitree con il drone M4 sviluppato dal CAST. Capace di camminare, guidare e volare, X1 rappresenta un passo avanti nella robotica autonoma

Sembra uscito da un film dei Transformers, ma è realtà: i ricercatori del California Institute of Technology (Caltech) hanno presentato X1, un sistema robotico in grado di camminare, guidare e volare (sì, avete letto bene). Questo straordinario progetto nasce dall'unione tra due macchine autonome: il robot umanoide G1 dell'azienda cinese Unitree Robotics e il robot volante M4, sviluppato dal gruppo di ricerca della Caltech.

Il professor Aaron Ames, docente di ingegneria meccanica, civile e aerospaziale a Caltech, spiega che l'obiettivo era combinare in un'unica piattaforma le diverse modalità di locomozione. "Oggi abbiamo robot che possono volare, camminare o muoversi su ruote", afferma Ames. "Ma come possiamo unire queste capacità in un solo sistema, sfruttandone i vantaggi e riducendone le limitazioni?"

X1: com'è stato realizzato?

Per realizzare questa visione, il team ha montato l'M4 sul dorso del G1, creando così un ibrido versatile. M4 può funzionare come drone o, ruotando le protezioni dei rotori, trasformarsi in un veicolo su ruote. Nel video dimostrativo, X1 cammina all'aperto, si piega in avanti e permette a M4 di decollare dal suo zaino. Il drone poi atterra, prosegue rotolando e infine si solleva di nuovo per superare un ostacolo: uno stagno di tartarughe.

Dietro questa apparente semplicità si celano tre anni di lavoro intenso. Gli ingegneri hanno dovuto modificare il G1 affinché potesse camminare autonomamente e mantenere l'equilibrio con il peso di M4 sulla schiena. "Il robot impara a muoversi secondo le leggi della fisica", spiega Ames. "Può adattarsi a terreni diversi, salire scale e trasportare carichi".

Il progetto è il risultato della collaborazione tra il Center for Autonomous Systems and Technology (CAST), che ha sviluppato M4, il Laboratorio Ames, specializzato in locomozione e algoritmi di sicurezza, e il Technology Innovation Institute (TII), esperto in sensori e intelligenza autonoma.

