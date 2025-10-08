SoftBank ha comprato ABB Robotics: 5,4 miliardi per raggiungere la Superintellingenza Artificiale

SoftBank Group ha siglato un accordo definitivo per l'acquisizione della divisione Robotics di ABB, società svizzera impegnata nelle tecnologie per l'elettrificazione e l'automazione. L'operazione, dal valore complessivo di 5,375 miliardi di dollari, rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione del conglomerato giapponese nel settore dell'intelligenza artificiale applicata alla robotica.

L'acquisizione, approvata dal Consiglio di amministrazione di SoftBank e soggetta alle consuete verifiche regolamentari nei principali mercati, dovrebbe chiudersi tra la metà e la fine del 2026. ABB ha confermato che la vendita porterà un ritorno immediato per gli azionisti, in linea con le proprie politiche di allocazione del capitale, e che la separazione della divisione comporterà costi stimati in circa 200 milioni di dollari.

Con questa mossa, SoftBank mette da parte il precedente piano di ABB di scorporare la propria attività robotica come società indipendente quotata in borsa. La divisione verrà invece scissa in una nuova holding, interamente acquisita da SoftBank attraverso una controllata, che ne diventerà il nuovo proprietario.

Masayoshi Son, fondatore e CEO di SoftBank, ha descritto l'operazione come un tassello fondamentale nella visione di lungo periodo del gruppo: la realizzazione di una Artificial Super Intelligence (ASI), un'intelligenza artificiale "10.000 volte più intelligente dell'uomo".

"La prossima frontiera per SoftBank è la Physical AI. Insieme ad ABB Robotics uniremo tecnologia e talento per fondere l'intelligenza artificiale e la robotica, spingendo l'evoluzione umana verso nuovi orizzonti", ha dichiarato Son.

SoftBank sta costruendo un ecosistema tecnologico integrato che copre quattro aree strategiche: chip AI, robotica intelligente, data center per AI ed energia. L'acquisizione di ABB Robotics si inserisce in questo contesto come pilastro della seconda direttrice, rafforzando la posizione del gruppo nella robotica avanzata.

Morten Wierod, CEO di ABB dal 2024, ha definito SoftBank "un'eccellente nuova casa per la divisione e i suoi dipendenti", sottolineando come entrambe le aziende condividano la visione di una nuova era dell'automazione guidata dall'intelligenza artificiale. "La combinazione tra la leadership tecnologica di ABB e le capacità AI di SoftBank permetterà di rafforzare e ampliare la posizione del business come leader di settore", ha aggiunto.