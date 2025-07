OpenAI, l'IA conquista l'oro all'Olimpiade Internazionale della Matematica 2025

OpenAI ha annunciato che il suo più recente modello sperimentale di intelligenza artificiale ha raggiunto il livello di una medaglia d’oro all’International Math Olympiad 2025, risolvendo cinque dei sei problemi e totalizzando 35 punti su 42. È la prima volta che un’IA centra un traguardo così ambizioso in una delle gare matematiche più prestigiose e difficili al mondo, avvicinandosi alle prestazioni dei migliori studenti internazionali.

Un risultato storico ha segnato l’edizione 2025 dell’International Math Olympiad (IMO): OpenAI ha annunciato che il proprio modello linguistico sperimentale ha ottenuto una prestazione da medaglia d’oro in quella che è considerata la più prestigiosa e difficile competizione matematica mondiale per studenti delle scuole superiori. Alexander Wei, ricercatore OpenAI specializzato in ragionamento e modelli di linguaggio, ha rivelato in un post su X che l’IA della società è riuscita nella cosiddetta "grand challenge" dell’intelligenza artificiale: competere e primeggiare nei problemi dell’IMO con abilità paragonabili a quelle dei migliori matematici umani.

Secondo Wei, il modello (che non è ancora disponibile al pubblico) è stato sottoposto alle stesse condizioni degli studenti: due sessioni di 4 ore e mezza senza strumenti esterni né accesso a Internet, lavorando esclusivamente sulle tracce ufficiali e scrivendo le proprie dimostrazioni in linguaggio naturale. Il risultato è stato strabiliante: cinque problemi risolti su sei, per un totale di 35 punti su 42, un punteggio che nella classifica reale garantiva la medaglia d’oro, assegnata quest’anno solo a 67 partecipanti sui 630 complessivi.

1/N I’m excited to share that our latest @OpenAI experimental reasoning LLM has achieved a longstanding grand challenge in AI: gold medal-level performance on the world’s most prestigious math competition—the International Math Olympiad (IMO). pic.twitter.com/SG3k6EknaC — Alexander Wei (@alexwei_) July 19, 2025

I problemi dell’IMO sono noti per il loro livello di difficoltà e creatività richiesta: si tratta di esercizi apparentemente semplici, ma che esigono ragionamenti molto sofisticati, deduzioni originali e capacità di formalizzazione. L’IA di OpenAI non solo ha risolto la maggioranza delle prove, ma ha anche prodotto argomentazioni dettagliate e verificate da un collegio di tre ex-medagliati della gara. Solo su uno dei sei problemi, il più complesso del test (il cosiddetto “P6”), il modello non è riuscito a proporre una soluzione valida.

Wei ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto: “Abbiamo ottenuto un modello in grado di produrre argomentazioni intricate e inoppugnabili, a livello dei matematici umani”. Sam Altman, CEO di OpenAI, ha rimarcato come questa dimostrazione apra nuovi orizzonti: l’IA ha ora la capacità di affrontare compiti creativi e complessi, superando la tradizionale specializzazione nei soli dati strutturati o le operazioni ripetitive. Tuttavia, sia Wei che Altman hanno chiarito che questa versione non verrà resa pubblica nel breve termine: la futura versione di GPT-5, in arrivo nei prossimi mesi, rappresenterà certamente un passo avanti rispetto ai modelli disponibili attualmente, ma non includerà ancora la capacità di competere a livello IMO, che resta appannaggio dell’attuale prototipo di ricerca.

L’evento segna un’evoluzione rapidissima nel campo dell’IA applicata al ragionamento matematico. Fino a pochi anni fa, secondo molti esperti, una simile performance era considerata fantascienza: la previsione di Wei stesso, fatta solo nel 2021, era che entro il 2025 un’IA avrebbe superato il 30% nel benchmark MATH, ben al di sotto del risultato realmente raggiunto. Questo successo, secondo OpenAI, è stato possibile non grazie a metodologie specializzate su singole tipologie di problemi, bensì tramite nuove tecniche di reinforcement learning generalizzato e l’impiego di maggiore potenza computazionale in fase di inferenza.

La notizia sottolinea il ritmo incessante dell’innovazione nell’IA e lascia intravedere scenari futuribili non più tanto lontani: dai progressi in matematica pura e crittografia fino all’applicazione nelle discipline scientifiche e ingegneristiche avanzate. GPT-5 sarà presto lanciato, ma le capacità dimostrate all’IMO 2025 saranno probabilmente ancora esclusiva del modello sperimentale.