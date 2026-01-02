LG UltraGear evo: svelati i monitor gaming AI di nuova generazione e le loro specifiche tecniche

LG ha svelato le specifiche dei nuovi monitor gaming UltraGear evo, caratterizzati da OLED di quarta generazione, Mini LED e AI Upscaling. La gamma include modelli 5K, 5K2K e 4K con refresh rate fino a 720 Hz

LG ha ufficialmente presentato le specifiche complete della nuova linea di monitor gaming UltraGear evo, una gamma pensata per gli appassionati più esigenti e caratterizzata da tecnologie di ultima generazione come AI Upscaling, pannelli OLED di quarta generazione e soluzioni Mini LED avanzate. I nuovi modelli, diversi dei quali premiati ai CES 2026 Innovation Awards, puntano a ridefinire gli standard del gaming su PC e console di fascia alta.

Il modello di punta è il LG UltraGear evo 39GX950B, un monitor ultrawide da 39 pollici con risoluzione 5K2K (5120x2160) e formato 21:9. Utilizza il nuovo 4th Gen Primary RGB Tandem OLED, una tecnologia a quattro strati che migliora luminosità e chiarezza visiva.

Il pannello supporta una configurazione dual-mode, permettendo di passare da 165 Hz in 5K2K a 330 Hz in WFHD, con un tempo di risposta di appena 0,03 ms. La curvatura 1500R e il supporto a DisplayHDR True Black 500 completano unofferta pensata per la massima immersione.

I dettagli tecnici degli altri monitor LG della nuova gamma

Segue il 27GM950B, un monitor da 27 pollici con risoluzione 5K (5120x2880) e tecnologia Mini LED, dotato di 2.304 zone di local dimming per un controllo preciso della retroilluminazione. Anche qui troviamo una modalità doppia, con 165 Hz in 5K e 330 Hz in QHD, oltre al supporto HDR1000 e connettività DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery a 90W.

LG ha presentato anche il 52G930B, il più grande monitor gaming 5K2K al mondo, con diagonale da 52 pollici e refresh rate di 240 Hz. Questo modello non offre il dual-mode, ma punta tutto sull'immersione grazie alla curvatura 1000R e a un ampio pannello 21:9.

Il quarto modello, 32GX870B, è il primo monitor OLED 4K da 32 pollici con AI Upscaling, capace di raggiungere 240 Hz in UHD e 480 Hz in Full HD. Utilizza lo stesso pannello OLED Tandem RGB e offre tempi di risposta ultra ridotti. Infine, il 27GX790B rappresenta l'opzione più accessibile della gamma, con un pannello OLED QHD da 27 pollici e un incredibile refresh rate di 540 Hz, espandibile fino a 720 Hz a risoluzione HD.