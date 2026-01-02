LG UltraGear evo: svelati i monitor gaming AI di nuova generazione e le loro specifiche tecniche

LG ha svelato le specifiche dei nuovi monitor gaming UltraGear evo, caratterizzati da OLED di quarta generazione, Mini LED e AI Upscaling. La gamma include modelli 5K, 5K2K e 4K con refresh rate fino a 720 Hz

di pubblicata il , alle 10:39 nel canale Scienza e tecnologia
LG ha ufficialmente presentato le specifiche complete della nuova linea di monitor gaming UltraGear evo, una gamma pensata per gli appassionati più esigenti e caratterizzata da tecnologie di ultima generazione come AI Upscaling, pannelli OLED di quarta generazione e soluzioni Mini LED avanzate. I nuovi modelli, diversi dei quali premiati ai CES 2026 Innovation Awards, puntano a ridefinire gli standard del gaming su PC e console di fascia alta.

Il modello di punta è il LG UltraGear evo 39GX950B, un monitor ultrawide da 39 pollici con risoluzione 5K2K (5120x2160) e formato 21:9. Utilizza il nuovo 4th Gen Primary RGB Tandem OLED, una tecnologia a quattro strati che migliora luminosità e chiarezza visiva.

Il pannello supporta una configurazione dual-mode, permettendo di passare da 165 Hz in 5K2K a 330 Hz in WFHD, con un tempo di risposta di appena 0,03 ms. La curvatura 1500R e il supporto a DisplayHDR True Black 500 completano unofferta pensata per la massima immersione.

I dettagli tecnici degli altri monitor LG della nuova gamma

Segue il 27GM950B, un monitor da 27 pollici con risoluzione 5K (5120x2880) e tecnologia Mini LED, dotato di 2.304 zone di local dimming per un controllo preciso della retroilluminazione. Anche qui troviamo una modalità doppia, con 165 Hz in 5K e 330 Hz in QHD, oltre al supporto HDR1000 e connettività DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery a 90W.

LG ha presentato anche il 52G930B, il più grande monitor gaming 5K2K al mondo, con diagonale da 52 pollici e refresh rate di 240 Hz. Questo modello non offre il dual-mode, ma punta tutto sull'immersione grazie alla curvatura 1000R e a un ampio pannello 21:9.

Il quarto modello, 32GX870B, è il primo monitor OLED 4K da 32 pollici con AI Upscaling, capace di raggiungere 240 Hz in UHD e 480 Hz in Full HD. Utilizza lo stesso pannello OLED Tandem RGB e offre tempi di risposta ultra ridotti. Infine, il 27GX790B rappresenta l'opzione più accessibile della gamma, con un pannello OLED QHD da 27 pollici e un incredibile refresh rate di 540 Hz, espandibile fino a 720 Hz a risoluzione HD.

8 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
alethebest9002 Gennaio 2026, 11:02 #1
un 27" con risoluzione 5K ma con quale senso ?? Non sanno più che inventarsi per vendere queste inutilità
AceGranger02 Gennaio 2026, 11:09 #2
Originariamente inviato da: alethebest90
un 27" con risoluzione 5K ma con quale senso ?? Non sanno più che inventarsi per vendere queste inutilità


con il senso che hai maggiore risoluzione ?
supertigrotto02 Gennaio 2026, 11:20 #3
Sono un estimatore dei 21:9 e ne possiedo 2 Samsung da 34 pollici,il 21:9 da 39 pollici mi farebbe gola ma sospetto che i prezzi siano improponibili,inoltre con una 2080 in caso di uso gaming oltre che a lavorare sui programmi,il sistema sarebbe sottodimensionato,nonostante il 5950x .
Minimo oltre al monitor ci vorrebbe almeno una 9070xt o una 5080.
Therinai02 Gennaio 2026, 11:59 #4
Originariamente inviato da: alethebest90
un 27" con risoluzione 5K ma con quale senso ?? Non sanno più che inventarsi per vendere queste inutilità


Quel 27" ha doppia res 5K+QHD, puoi scegliere quale impostare in base allo scenario di utilizzo, e non essendo oled si può usare anche per lavorare, di senso ne ha parecchio.
Giuss02 Gennaio 2026, 12:09 #5
Il monitor "AI" ancora mi mancava
alethebest9002 Gennaio 2026, 12:49 #6
Originariamente inviato da: AceGranger
con il senso che hai maggiore risoluzione ?


Originariamente inviato da: Therinai
Quel 27" ha doppia res 5K+QHD, puoi scegliere quale impostare in base allo scenario di utilizzo, e non essendo oled si può usare anche per lavorare, di senso ne ha parecchio.


avete un'ottima vista beati voi !
Ripper8902 Gennaio 2026, 12:56 #7
Originariamente inviato da: alethebest90
un 27" con risoluzione 5K ma con quale senso ?? Non sanno più che inventarsi per vendere queste inutilità

Infatti di errato c'è la storiella che il 4K non porti benefici su un 27.
Stupidaggini.

Io ho avuto monitor 4K sia 27 che 32 e la differenza in termini di definizione e aliasing si percepiva seppur in misura minore in giochi dove è applicato l'antialising, quindi figurati in un ambiente cad.

Inoltre sul 4K 27" esiste ancora l'aliasing nei videogiochi nonostante i filtri ...... chissà come mai .....
alethebest9002 Gennaio 2026, 12:59 #8
Originariamente inviato da: Ripper89
Infatti di errato c'è la storiella che il 4K non porti benefici su un 27.
Stupidaggini.


a questo punto anche un 4K su 22"

