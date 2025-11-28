Leonardo ha svelato Michelangelo Dome, il super-scudo italiano che vuole proteggere l'Europa dalla Russia

Leonardo ha svelato Michelangelo Dome, il super-scudo italiano che vuole proteggere l'Europa dalla Russia

Leonardo ha presentato Michelangelo Dome, un sistema di difesa integrata multidominio progettato per proteggere infrastrutture critiche e aree sensibili tramite sensori avanzati, IA e capacità cyber. Interoperabile con gli standard NATO, mira a diventare una piattaforma europea per contrastare droni, missili ipersonici e minacce ibride a costi sostenibili.

di pubblicata il , alle 08:01 nel canale Scienza e tecnologia
Leonardo
 

Leonardo ha presentato alle Officine Farneto di Roma Michelangelo Dome, un sistema di difesa integrata multidominio pensato per affrontare minacce sempre più eterogenee e difficili da intercettare.

Il nome scelto richiama la tradizione ingegneristica italiana e il concetto di cupola come elemento architettonico di protezione e armonia. L'idea, sottolinea l'azienda, è coniugare identità culturale e tecnologia avanzata in un sistema che punta a garantire sicurezza a infrastrutture nazionali, europee e a siti sensibili, dalle basi militari ai porti e aeroporti, fino ai grandi eventi internazionali.

L'architettura nasce con l'obiettivo di proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, asset militari e civili, offrendo una piattaforma modulare e aperta, compatibile con gli standard NATO e integrabile con i sistemi dei Paesi alleati.

Il sistema si basa sulla fusione avanzata dei dati provenienti da sensori terrestri, navali, aerei e satellitari di nuova generazione, affiancati da capacità di cyberdifesa, centri di comando e controllo e modelli predittivi sviluppati tramite intelligenza artificiale.

L'obiettivo è costituire una “cupola dinamica” in grado di individuare, tracciare e neutralizzare minacce asimmetriche o massicce, incluse quelle ipersoniche, gli sciami di droni, gli attacchi subacquei e le incursioni terrestri.

Secondo l'AD Roberto Cingolani, l'attuale scenario globale richiede investimenti rapidi in capacità difensive capaci di anticipare attacchi sempre più economici e difficili da intercettare. Il manager ha richiamato l'attenzione sui circa 18 mila casi annui di attacchi ibridi nei Paesi più sviluppati, evidenziando la necessità di soluzioni scalabili e sostenibili anche sul fronte dei costi operativi, per evitare che minacce a basso costo obblighino a risposte sproporzionatamente onerose.

Michelangelo Dome è stato già presentato al ministro della Difesa Guido Crosetto, al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ai vertici delle Forze Armate. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto tra le forze armate italiane e Leonardo per definire la configurazione più adatta alle esigenze nazionali, con la prospettiva di estendere l'architettura a livello europeo. L'ambizione del progetto è infatti diventare un pilastro delle future capacità difensive del continente, anche in dialogo con iniziative già avviate da altri Paesi.

A supporto di questa strategia, Leonardo richiama le alleanze industriali sviluppate negli ultimi anni: la joint-venture con Rheinmetall per i sistemi terrestri, le collaborazioni per i droni con Baykar, la partecipazione al programma GCAP per i caccia di sesta generazione e le partnership con Airbus e Thales per le infrastrutture spaziali. Tutte queste piattaforme potranno convergere nell'ecosistema di Michelangelo Dome, potenziato dal supercomputer Davinci e da soluzioni avanzate di cybersicurezza.

I migliori sconti su Amazon oggi
-3%

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

539.00 525.00 Compra ora
-38%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 59.99 Compra ora
-38%

origimagic C4 Mini PC,con Ryzen 5 3550H Processor(fino a 3,7GHz) Light Gaming PC,16GB RAM,512GB SSD,Supporto Triple Display,USB3.2/Doppia Ethernet/Wi-Fi5/BT 5.0,Mini Desktop per Ufficio Domestico

229.00 Compra ora
3 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
berson28 Novembre 2025, 09:21 #1
L'Europa deve essere difesa dai suoi governanti e dall'avidità delle grandi imprese. La Russia dal punto di vista economico e industriale è un nano rispetto all'Europa (e un microbo rispetto a UE+USA), solo uno stupido può pensare che voglia aggredirla. Fino a pochi anni fa la Russia faceva affari d'oro con l'Europa e le imprese europee facevano affari d'oro con la Russia; sono questi interessi economici reciproci il migliore deterrente contro le guerre, non armi che danni un falso senso di sicurezza perché vengono inevitabilmente superate prima o poi da altre armi.
pachainti28 Novembre 2025, 10:09 #2
Originariamente inviato da: berson
L'Europa deve essere difesa dai suoi governanti e dall'avidità delle grandi imprese. La Russia dal punto di vista economico e industriale è un nano rispetto all'Europa (e un microbo rispetto a UE+USA), solo uno stupido può pensare che voglia aggredirla. Fino a pochi anni fa la Russia faceva affari d'oro con l'Europa e le imprese europee facevano affari d'oro con la Russia; sono questi interessi economici reciproci il migliore deterrente contro le guerre, non armi che danni un falso senso di sicurezza perché vengono inevitabilmente superate prima o poi da altre armi.


Concordo, eccetto sulla dimensione dell'economia. Dipende tutto dall'inclusione o meno della finanza nel suo computo. Senza finanza (sostanzialmente aria fritta) USA e UE sono molto ridimensionate.
dirac_sea28 Novembre 2025, 10:18 #3
Leonardo, cioè Finmeccanica con il nome cambiato, una azienda che controlla varie fabbriche d'armi e di ordigni (Alenia, Aermacchi, Oto Melara, Agusta)... è ovvio che sosterrà la necessità dello scudo spaziale! Nel guerreggiar, c'è da guadagnar!
E che fastidio supplementare, che usino nomi di grandi artisti e scienziati del passato.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
Notizie
tutte le news »
^