Leonardo ha svelato Michelangelo Dome, il super-scudo italiano che vuole proteggere l'Europa dalla Russia

Leonardo ha presentato Michelangelo Dome, un sistema di difesa integrata multidominio progettato per proteggere infrastrutture critiche e aree sensibili tramite sensori avanzati, IA e capacità cyber. Interoperabile con gli standard NATO, mira a diventare una piattaforma europea per contrastare droni, missili ipersonici e minacce ibride a costi sostenibili.

Leonardo ha presentato alle Officine Farneto di Roma Michelangelo Dome, un sistema di difesa integrata multidominio pensato per affrontare minacce sempre più eterogenee e difficili da intercettare.

Il nome scelto richiama la tradizione ingegneristica italiana e il concetto di cupola come elemento architettonico di protezione e armonia. L'idea, sottolinea l'azienda, è coniugare identità culturale e tecnologia avanzata in un sistema che punta a garantire sicurezza a infrastrutture nazionali, europee e a siti sensibili, dalle basi militari ai porti e aeroporti, fino ai grandi eventi internazionali.

L'architettura nasce con l'obiettivo di proteggere infrastrutture critiche, aree urbane sensibili, asset militari e civili, offrendo una piattaforma modulare e aperta, compatibile con gli standard NATO e integrabile con i sistemi dei Paesi alleati.

Il sistema si basa sulla fusione avanzata dei dati provenienti da sensori terrestri, navali, aerei e satellitari di nuova generazione, affiancati da capacità di cyberdifesa, centri di comando e controllo e modelli predittivi sviluppati tramite intelligenza artificiale.

L'obiettivo è costituire una “cupola dinamica” in grado di individuare, tracciare e neutralizzare minacce asimmetriche o massicce, incluse quelle ipersoniche, gli sciami di droni, gli attacchi subacquei e le incursioni terrestri.

Secondo l'AD Roberto Cingolani, l'attuale scenario globale richiede investimenti rapidi in capacità difensive capaci di anticipare attacchi sempre più economici e difficili da intercettare. Il manager ha richiamato l'attenzione sui circa 18 mila casi annui di attacchi ibridi nei Paesi più sviluppati, evidenziando la necessità di soluzioni scalabili e sostenibili anche sul fronte dei costi operativi, per evitare che minacce a basso costo obblighino a risposte sproporzionatamente onerose.

Michelangelo Dome è stato già presentato al ministro della Difesa Guido Crosetto, al Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e ai vertici delle Forze Armate. Nei prossimi mesi verrà istituito un gruppo di lavoro congiunto tra le forze armate italiane e Leonardo per definire la configurazione più adatta alle esigenze nazionali, con la prospettiva di estendere l'architettura a livello europeo. L'ambizione del progetto è infatti diventare un pilastro delle future capacità difensive del continente, anche in dialogo con iniziative già avviate da altri Paesi.

A supporto di questa strategia, Leonardo richiama le alleanze industriali sviluppate negli ultimi anni: la joint-venture con Rheinmetall per i sistemi terrestri, le collaborazioni per i droni con Baykar, la partecipazione al programma GCAP per i caccia di sesta generazione e le partnership con Airbus e Thales per le infrastrutture spaziali. Tutte queste piattaforme potranno convergere nell'ecosistema di Michelangelo Dome, potenziato dal supercomputer Davinci e da soluzioni avanzate di cybersicurezza.