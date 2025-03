La società italiana Argotec ha presentato la piattaforma satellitare modulare HAWK PLUS

Argotec è una delle realtà più interessanti per quanto riguarda la costruzione di satelliti in Italia. La società si è già distinta in passato per le soluzioni ArgoMoon (della missione NASA Artemis I) e e LICIACube (della missione NASA DART) puntando ad ampliare la produzione di Cubesat nel corso dei prossimi anni grazie anche agli spazi del nuovo SpacePark. Durante la Satellite Conference 2025 che si sta tenendo a Washington D.C. Argotec ha presentato la nuova piattaforma satellitare modulare chiamata HAWK PLUS.

We have launched HAWK PLUS at the Satellite Conference 2025 in Washington, Argotec’snew microsatellite platform, developed and industrialized at SpacePark. Combining standardization with flexibility, HAWK PLUS enables faster, more cost-effective missions for exploring LEO and… pic.twitter.com/FPCTdq0tCd — Argotec (@Argotec_Space) March 11, 2025

Secondo quanto riportato, HAWK PLUS è una soluzione di dimensioni ridotte e adatta quindi a essere impiegata in Cubesat. Tra i suoi punti di forza ci sono la modularità, la flessibilità e ma anche una standardizzazione dei formati così da permettere un inserimento rapido ed economico nei satelliti.

David Avino (CEO e fondatore di Argotec) ha dichiarato "HAWK PLUS rappresenta un importante progresso nello sviluppo delle piattaforme satellitari. Combinando la produzione in serie, un bus avionico standardizzato e la flessibilità di missione, forniamo ai nostri clienti una soluzione affidabile ed economica che riduce significativamente il tempo di lancio. Questa piattaforma esemplifica la capacità di Argotec di trasformare l’eccellenza ingegneristica in successo della missione del mondo reale".

Argotec ha dichiarato che questa struttura si basa su un bus avionico standardizzato e modulare così che ogni missione possa avere una coerenza durante il suo funzionamento, inoltre il bus satellitare e la parte legata ai carichi utili è separata in maniera netta così da aumentare la flessibilità. La base sulla quale nasce HAWK PLUS è quella di HEO (HAWK for Earth Observation) impiegata all'interno della costellazione satellitare IRIDE utilizzata per l'osservazione della Terra e che sarà implementata a partire dal 2025 con operatività entro giugno 2026.

HAWK PLUS utilizza dei moduli indipendenti e intercambiabili così che l'avionica possa essere aggiornata e adattata ai vari profili missione senza dover riprogettare tutto il satellite. Questo riduce i costi di ingegnerizzazione e costruzione abbreviando i tempi di dispiegamento. Argotec non esclude che anche società terze possano sviluppare indipendentemente moduli compatibili da integrare "favorendo un ecosistema dinamico intorno alla piattaforma". HAWK PLUS può inoltre operare sia in configurazioni singole che multi-unità permettendo la realizzazione di costellazioni satellitari.