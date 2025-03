La Royal Society britannica si oppone all'espulsione di Elon Musk dopo la richiesta di circa 3400 ricercatori

La Royal Society britannica, una delle più antiche e prestigiose istituzioni scientifiche al mondo, ha deciso di mantenere Elon Musk fra i propri membri dopo essersi riunita oggi per decidere sull'eventuale revoca dell'adesione del boss di Tesla. Circa 3400 ricercatori avevano avanzato la richiesta attraverso una petizione pubblicata su Nature (con tanto di elenco dei firmatari). Questa situazione nasce dalle critiche rivolte al magnate per la diffusione di informazioni prive di basi scientifiche tramite X, il social media di sua proprietà.

Elon Musk è stato ammesso nella Royal Society nel 2018 dopo il contributo offerto con i suoi investimenti nei campi delle tecnologie aerospaziali, dei veicoli elettrici e dell'intelligenza artificiale. I ricercatori lo hanno accusato di aver compromesso l'integrità della comunicazione scientifica. Secondo i promotori della petizione, infatti, avrebbe violato i principi etici dell'istituzione per aver favorito la circolazione di teorie infondate su argomenti di grande impatto come la pandemia di Covid-19, i vaccini e le terapie per diverse patologie.

Stephen Curry, professore di biologia all'Imperial College di Londra e promotore dell’iniziativa, sottolinea come la questione non riguardi la libertà di espressione, ma il rispetto dell'evidenza scientifica. "Molti ritengono che Musk abbia dimostrato di non voler aderire ai principi della ricerca accademica, diventando uno dei principali diffusori di disinformazione sui social media", afferma Curry in una lettera aperta. Questo comportamento, secondo i firmatari della petizione, risulta incompatibile con i valori della Royal Society.