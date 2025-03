In attesa della piena operatività della costellazione Iris2 nel 2030, l’Unione Europea intensifica gli sforzi su GovSatcom, una soluzione basata sulla condivisione delle capacità satellitari esistenti tra gli Stati membri. Anche l’Ucraina ha manifestato interesse per questa alternativa alla rete Starlink

L’Unione Europea accelera sul progetto GovSatcom per garantire soluzioni di connettività sicura e affidabile ai propri Stati membri. Mentre la costellazione di satelliti Iris2 sarà operativa solo nel 2030, cresce l’attenzione su questa rete di comunicazioni governative, che punta a ottimizzare le risorse esistenti attraverso la condivisione delle infrastrutture satellitari già in funzione nei Paesi dell’UE.

Un portavoce della Commissione europea ha confermato che Kiev ha espresso interesse per il programma, valutato come un’alternativa strategica a Starlink, la rete satellitare di Elon Musk. L’adesione dell’Ucraina a GovSatcom è attualmente oggetto di approfondimenti, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza delle comunicazioni in contesti di emergenza e sicurezza.

Nelle ultime settimane sono emerse preoccupazioni circa la continuità del servizio Starlink in Ucraina, che fino a oggi è stato fondamentale per garantire le comunicazioni in tempo di guerra. L'amministrazione Trump ha minacciato di sospendere l'accesso a Starlink se l'Ucraina non concederà diritti di sfruttamento delle sue risorse minerarie in cambio di garanzie di sicurezza. Nel frattempo, la Polonia ha dichiarato di finanziare l'abbonamento a Starlink per l'Ucraina e continuerà a farlo vista l'importanza cruciale del servizio per le comunicazioni, inclusi gli ambiti militari.

Quanto a GovSatcom, rappresenta un passo concreto per l’autonomia europea nel settore delle telecomunicazioni satellitari, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da fornitori esterni e potenziare la capacità operativa delle istituzioni e degli enti governativi. Con il consolidamento di questa iniziativa, Bruxelles intende fornire un’infrastruttura capace di supportare esigenze critiche, dalla gestione delle crisi alla protezione civile, fino alle comunicazioni militari.

Mentre Iris2 è la futura costellazione di satelliti dell’Unione Europea progettata per fornire connettività Internet sicura e indipendente, con un focus su servizi governativi, militari e commerciali, GovSatcom è un programma già in sviluppo che sfrutta le capacità satellitari esistenti negli Stati membri per garantire comunicazioni sicure a enti governativi e operatori di sicurezza. La principale differenza tra i due è che Iris2 sarà una nuova infrastruttura satellitare autonoma, mentre GovSatcom si basa sulla condivisione di risorse satellitari già operative. Altri dettagli si trovano qui.