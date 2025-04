La FDA ha approvato l'impianto cerebrale di Precision Neuroscience, concorrente di Neuralink

Precision Neuroscience ha ottenuto l'approvazione della FDA per Layer 7 Cortical Interface, un microelettrodo cerebrale wireless impiantabile fino a 30 giorni. Il dispositivo consente la raccolta di dati neurali e, in futuro, punta ad aiutare pazienti con gravi forme di paralisi a recuperare funzioni motorie e comunicative.

Precision Neuroscience Corporation ha reso noto di aver ottenuto l'autorizzazione 510(k) dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per l'utilizzo clinico di Layer 7 Cortical Interface, una microrete di elettrodi ad alta risoluzione pensata per registrare, monitorare e stimolare l'attività elettrica sulla superficie del cervello.

La tecnologia, che sarà impiantabile per un massimo di 30 giorni, rappresenta un passo avanti non solo per l'azienda ma per l'intero settore delle Brain-Computer Interface (BCI). "Questo è un momento fondativo per Precision", ha dichiarato il cofondatore e Chief Science Officer Benjamin Rapoport. "Introducendo il Layer 7 nei contesti clinici, saremo in grado di offrire valore immediato a pazienti e alle équipe neurochirurgiche, con registrazioni neurali in tempo reale a una fedeltà e scala finora impensabili".

Il Layer 7 Cortical Interface, composto da 1024 elettrodi e più sottile di un capello umano, ha una struttura flessibile che gli consente di aderire al tessuto cerebrale senza danneggiarlo. Finora è stato testato in 37 pazienti in collaborazione con istituzioni come Mount Sinai Health System e l'Università della Pennsylvania, ma sempre in contesti di impianto temporaneo, della durata di poche ore. Ora, grazie all'approvazione dell'FDA, la durata dell'impianto potrà estendersi fino a un mese, permettendo di raccogliere una mole di dati maggiore.

"La possibilità di estendere la durata degli impianti migliorerà significativamente la nostra capacità di raccogliere dati neurali di alta qualità, fondamentali per lo sviluppo di algoritmi di decodifica neurale sempre più precisi", ha aggiunto Rapoport, già cofondatore di Neuralink prima di fondare Precision nel 2021.

Il dispositivo sarà utilizzato inizialmente per applicazioni cliniche come la mappatura cerebrale intraoperatoria, ma l'obiettivo a lungo termine dell'azienda è aiutare pazienti con gravi forme di paralisi a recuperare funzioni motorie e comunicative, traducendo i segnali neurali in comandi per dispositivi esterni.

"Siamo passati da un'idea all'approvazione FDA in appena quattro anni", ha dichiarato con orgoglio Michael Mager, CEO e cofondatore di Precision. "È la dimostrazione del talento straordinario del nostro team e della nostra capacità di eseguire con precisione su più fronti. Il nostro obiettivo è portare questa tecnologia rivoluzionaria ai milioni di persone che potrebbero beneficiarne".

Precision opera in un settore sempre più popolato, in cui spiccano Neuralink di Elon Musk e Synchron, sostenuta dal fondatore di Amazon Jeff Bezos e dal cofondatore di Microsoft Bill Gates.