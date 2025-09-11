James Dyson Award Italia 2025: il progetto vincitore fa 'parlare' gli alberi
Foremyc, ecosistema di sensori che monitora le foreste, ha vinto il James Dyson Award 2025 per lItalia. Il progetto sfiderà ora le migliori idee internazionali. Sul podio anche Nivor, airbag anti-valanga, e Halia, inalatore sostenibile per lasma. La finale mondiale è attesa per il 5 novembredi Vittorio Rienzo pubblicata il 11 Settembre 2025, alle 12:01 nel canale Scienza e tecnologia
Il James Dyson Award 2025, concorso internazionale dedicato al design e all'ingegneria, ha incoronato Foremyc come progetto vincitore per l'Italia. L'iniziativa, promossa dalla James Dyson Foundation, premia ogni anno idee innovative capaci di affrontare problemi reali con soluzioni concrete.
Foremyc è un sistema sviluppato da quattro giovani laureati in Product Design presso lo IED – Istituto Europeo di Design: Iari Vanoschi, Bartolomeo Chinali, Federico Luigi Gabrieli e Francesco Cantoni. L'idea nasce dopo la devastazione della tempesta Vaia e affronta le fragilità degli ecosistemi forestali alpini, spesso minacciati da siccità e insetti invasivi.
Il progetto si compone di una rete di sensori che dialogano tra loro: TERRAE, collocato alla base degli alberi, rileva umidità, temperatura e luce solare; ABES intercetta la presenza di coleotteri grazie a un sensore ottico; FOMES, fissato al tronco, monitora crescita e stabilità dell'albero; infine GIBBA raccoglie i dati e li trasferisce nel cloud tramite rete LoRaWAN.
Tutte le informazioni confluiscono in una dashboard intuitiva che permette ai tecnici di seguire lo stato della foresta albero per albero. L'obiettivo è costruire un gemello digitale costantemente aggiornato, utile per prevedere rischi e supportare decisioni tempestive.
Secondo la giuria italiana, composta da Eric Serra (Dyson), Massimo Temporelli e Riccardo Cambò, il progetto ha meritato il primo posto perché unisce un design coerente con l'ambiente a un approccio decisionale basato sui dati. Al team è stato assegnato un premio di 6.000 euro. I prossimi passi prevedono il rafforzamento dell'hardware per l'uso all'aperto e lo sviluppo di una dashboard accessibile anche a consorzi, aziende e cittadini.
Accanto a Foremyc, altri due progetti hanno ottenuto un riconoscimento nazionale: Nivor e Halia. Il primo, ideato da Isabella Campana, è un innovativo airbag anti-valanga compatibile con la maggior parte degli zaini da alpinismo. Grazie a un sistema magnetico e di fasce, il dispositivo può essere integrato facilmente nell'equipaggiamento già in commercio. Ciò che lo distingue dai sistemi tradizionali è la possibilità di respirare l'aria contenuta nell'airbag durante la sepoltura: due valvole di non ritorno e un filtro HEPA garantiscono un flusso d'aria pulita, riducendo il rischio di asfissia.
L'airbag si gonfia in pochi secondi con aria compressa, raggiunge una capacità di 170 litri e può offrire fino a 28 minuti di ossigeno supplementare. Considerando che la sopravvivenza senza supporto respiratorio non supera i 18 minuti, Nivor estende significativamente il tempo utile per i soccorsi, migliorando le probabilità di sopravvivenza. Inoltre, una volta sgonfio, riduce la pressione della neve sul torace della persona travolta.
Halia, sviluppato da Lorenzo Franci, Alessio Fontanelli, Ginevra Angrisani e Greta Cesaris, è invece un sistema terapeutico sostenibile per la cura dell'asma. Nasce dall'osservazione di due criticità: solo il 15% dei pazienti utilizza correttamente gli inalatori e ogni anno questi dispositivi producono circa 150.000 kg di plastica monouso. Halia propone una soluzione integrata: un boccaglio riutilizzabile, sanificabile in acqua bollente, un inalatore in polpa modellata biodegradabile con istruzioni tattili e in Braille, e un'app dedicata. Quest'ultima, denominata Halia Sync, si connette tramite NFC e guida il paziente con promemoria, feedback visivi e istruzioni personalizzate.
I tre progetti italiani accedono ora alla fase internazionale del concorso. Il 5 novembre James Dyson in persona proclamerà i vincitori mondiali: al primo classificato andranno 36.000 euro, mentre i due finalisti riceveranno 6.000 euro ciascuno.
