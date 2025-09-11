James Dyson Award Italia 2025: il progetto vincitore fa 'parlare' gli alberi

Foremyc, ecosistema di sensori che monitora le foreste, ha vinto il James Dyson Award 2025 per lItalia. Il progetto sfiderà ora le migliori idee internazionali. Sul podio anche Nivor, airbag anti-valanga, e Halia, inalatore sostenibile per lasma. La finale mondiale è attesa per il 5 novembre

Il James Dyson Award 2025, concorso internazionale dedicato al design e all'ingegneria, ha incoronato Foremyc come progetto vincitore per l'Italia. L'iniziativa, promossa dalla James Dyson Foundation, premia ogni anno idee innovative capaci di affrontare problemi reali con soluzioni concrete.

Foremyc è un sistema sviluppato da quattro giovani laureati in Product Design presso lo IED – Istituto Europeo di Design: Iari Vanoschi, Bartolomeo Chinali, Federico Luigi Gabrieli e Francesco Cantoni. L'idea nasce dopo la devastazione della tempesta Vaia e affronta le fragilità degli ecosistemi forestali alpini, spesso minacciati da siccità e insetti invasivi.

Il progetto si compone di una rete di sensori che dialogano tra loro: TERRAE, collocato alla base degli alberi, rileva umidità, temperatura e luce solare; ABES intercetta la presenza di coleotteri grazie a un sensore ottico; FOMES, fissato al tronco, monitora crescita e stabilità dell'albero; infine GIBBA raccoglie i dati e li trasferisce nel cloud tramite rete LoRaWAN.

Tutte le informazioni confluiscono in una dashboard intuitiva che permette ai tecnici di seguire lo stato della foresta albero per albero. L'obiettivo è costruire un gemello digitale costantemente aggiornato, utile per prevedere rischi e supportare decisioni tempestive.

Secondo la giuria italiana, composta da Eric Serra (Dyson), Massimo Temporelli e Riccardo Cambò, il progetto ha meritato il primo posto perché unisce un design coerente con l'ambiente a un approccio decisionale basato sui dati. Al team è stato assegnato un premio di 6.000 euro. I prossimi passi prevedono il rafforzamento dell'hardware per l'uso all'aperto e lo sviluppo di una dashboard accessibile anche a consorzi, aziende e cittadini.

Accanto a Foremyc, altri due progetti hanno ottenuto un riconoscimento nazionale: Nivor e Halia. Il primo, ideato da Isabella Campana, è un innovativo airbag anti-valanga compatibile con la maggior parte degli zaini da alpinismo. Grazie a un sistema magnetico e di fasce, il dispositivo può essere integrato facilmente nell'equipaggiamento già in commercio. Ciò che lo distingue dai sistemi tradizionali è la possibilità di respirare l'aria contenuta nell'airbag durante la sepoltura: due valvole di non ritorno e un filtro HEPA garantiscono un flusso d'aria pulita, riducendo il rischio di asfissia.

L'airbag si gonfia in pochi secondi con aria compressa, raggiunge una capacità di 170 litri e può offrire fino a 28 minuti di ossigeno supplementare. Considerando che la sopravvivenza senza supporto respiratorio non supera i 18 minuti, Nivor estende significativamente il tempo utile per i soccorsi, migliorando le probabilità di sopravvivenza. Inoltre, una volta sgonfio, riduce la pressione della neve sul torace della persona travolta.

Halia, sviluppato da Lorenzo Franci, Alessio Fontanelli, Ginevra Angrisani e Greta Cesaris, è invece un sistema terapeutico sostenibile per la cura dell'asma. Nasce dall'osservazione di due criticità: solo il 15% dei pazienti utilizza correttamente gli inalatori e ogni anno questi dispositivi producono circa 150.000 kg di plastica monouso. Halia propone una soluzione integrata: un boccaglio riutilizzabile, sanificabile in acqua bollente, un inalatore in polpa modellata biodegradabile con istruzioni tattili e in Braille, e un'app dedicata. Quest'ultima, denominata Halia Sync, si connette tramite NFC e guida il paziente con promemoria, feedback visivi e istruzioni personalizzate.

I tre progetti italiani accedono ora alla fase internazionale del concorso. Il 5 novembre James Dyson in persona proclamerà i vincitori mondiali: al primo classificato andranno 36.000 euro, mentre i due finalisti riceveranno 6.000 euro ciascuno.