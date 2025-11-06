Il futuro della birra è green: HEINEKEN ora usa una batteria termica a energia solare

HEINEKEN percorre una nuova strada nel segno della sostenibilità e dellinnovazione tecnologica, annunciando un progetto ambizioso nel suo stabilimento di Lisbona, in Portogallo. La birreria sta infatti implementando una batteria termica da 100MWh, alimentata da una combinazione di energia solare e rete elettrica rinnovabile, capace di generare il vapore necessario per il processo di birrificazione. Questo sistema rivoluzionario promette di tagliare drasticamente le emissioni di carbonio, uno dei maggiori fattori di inquinamento nellindustria della birra.

Heineken e Rondo insieme per la prima batteria termica a energia solare del birrificio di Lisbona

La produzione di birra è tradizionalmente una delle attività più energivore e inquinanti, principalmente a causa delluso diffuso di caldaie a gas per creare enormi quantità di vapore ad alta temperatura, fondamentale per varie fasi produttive. La sfida tecnologica affrontata da HEINEKEN era proprio come sostituire questa fonte fossile con una soluzione più ecologica ed efficiente. La risposta arriva sotto forma di una batteria termica, un sistema capace di immagazzinare calore utilizzando materiali come le ceramiche refrattarie, simile a come una batteria tradizionale immagazzina elettricità.

Nel dettaglio, la tecnologia adottata si basa su un Rondo Heat Battery (RHB), una struttura di mattoni refrattari che assorbe il calore durante le fasi di ricarica, per poi convertirlo in vapore quando necessario. Il sistema alimenterà la birreria con ben 7 megawatt di vapore continuo, garantendo un funzionamento 24 ore su 24: un risultato che non solo riduce la dipendenza da fonti convenzionali, ma stabilisce anche un nuovo standard nella produzione sostenibile per lindustria delle bevande.

"Unendo i nostri punti di forza con EDP e Rondo, stiamo scoprendo nuovi modi per alimentare in modo più efficiente le attività del nostro birrificio. Questo progetto non solo ci aiuta a ridurre la nostra dipendenza dall'energia convenzionale, ma dimostra anche come l'innovazione pratica e solide partnership possano apportare miglioramenti significativi lungo tutta la nostra catena di fornitura", ha affermato Magne Setnes, Responsabile della Supply Chain di HEINEKEN

Il progetto sarà realizzato in collaborazione con EDP, il principale fornitore di energia rinnovabile in Portogallo, che si occuperà sia della costruzione che della gestione dellimpianto. Rondo, da parte sua, fornirà la tecnologia della batteria stessa. Limpianto entrerà in funzione ad aprile 2027 e sarà uno dei più grandi sistemi di batterie termiche nel settore, un traguardo che conferma limpegno di HEINEKEN verso lobiettivo di zero emissioni nette di carbonio entro il 2040.