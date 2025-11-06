Jensen Huang e Bill Dally di NVIDIA premiati da Re Carlo III per l'impatto sull'intelligenza artificiale

Jensen Huang e Bill Dally, rispettivamente CEO e chief scientist di NVIDIA, hanno ricevuto il Queen Elizabeth Prize for Engineering 2025 per il loro contributo alla nascita dell'intelligenza artificiale moderna. Huang è stato inoltre insignito della Stephen Hawking Fellowship a Cambridge, riconoscimento per la divulgazione scientifica e l'innovazione tecnologica.

Il fondatore e CEO di NVIDIA Jensen Huang e il chief scientist Bill Dally sono stati insigniti nel Regno Unito del Queen Elizabeth Prize for Engineering 2025, uno dei massimi riconoscimenti internazionali nel campo dell'ingegneria. Il premio, consegnato da Re Carlo III a St James's Palace, celebra i sette protagonisti che hanno contribuito a plasmare il panorama dell'intelligenza artificiale e del machine learning moderno.

Huang e Dally sono stati premiati per la visione e la leadership con cui hanno guidato lo sviluppo delle architetture GPU, oggi alla base dell'accelerated computing e dell'intero ecosistema AI. Il riconoscimento sottolinea il ruolo di NVIDIA nel favorire una trasformazione strutturale dell'informatica, che ha ridefinito le modalità di calcolo, dalla ricerca scientifica alle applicazioni industriali.

"Essere riconosciuti tra i pionieri che hanno plasmato il mondo in cui viviamo è un onore straordinario", ha dichiarato Huang, sottolineando come l'intelligenza artificiale rappresenti una rivoluzione paragonabile a quella dell'elettricità o di Internet. Secondo il CEO, "stiamo vivendo la trasformazione più profonda del computing dai tempi del microprocessore: l'AI è ormai un'infrastruttura essenziale per il progresso".

Bill Dally ha invece evidenziato le basi tecniche dell'AI moderna, frutto di decenni di lavoro nel parallel computing e nello stream processing. "Continuiamo a perfezionare hardware e software AI per consentire alle persone di raggiungere risultati sempre più ambiziosi", ha commentato.

Il premio evidenzia l'impatto delle GPU NVIDIA nel rendere possibile l'addestramento di grandi modelli di machine learning, la simulazione di sistemi fisici complessi e l'accelerazione della ricerca scientifica su scala globale. Le architetture dell'azienda hanno posto le fondamenta su cui si basa oggi la diffusione dell'intelligenza artificiale in ogni ambito tecnologico.

Premiati anche la Dr Fei-Fei Li, il professor Geoffrey Hinton, il Dr Yann LeCun, il professor Yoshua Bengio e il professor John Hopfield, figure di primissimo piano che hanno portato alla nascita dell'AI.





A coronare la giornata, Jensen Huang ha ricevuto anche la Professor Stephen Hawking Fellowship presso la Cambridge Union Society, consegnata da Lucy Hawking, figlia del celebre fisico. La Fellowship viene assegnata a personalità che promuovono la conoscenza scientifica e l'innovazione tecnologica.

Nel suo intervento, Huang ha ricordato l'eredità di Stephen Hawking: "La sua vita ha dimostrato che la curiosità e l'intelletto non conoscono limiti. Ha insegnato che la scoperta è un atto di ottimismo - e non potrei immaginare un complimento più grande che essere associato a questo spirito".