Grazie ai dati di Hubble abbiamo più informazioni sulla stella compagna di Betelgeuse chiamata Siwarha

Un nuovo studio prende in esame i dati del telescopio spaziale Hubble per comprendere il comportamento e l'interazione tra la supergigante rossa Betelgeuse e la sua stella compagna, chiamata Siwarha in vista di un nuovo transito.

Betelgeuse è un'appariscente supergigante rossa della costellazione di Orione, a 650 anni luce dal nostro Pianeta, che è visibile e distinguibile chiaramente anche a occhio nudo. Gli scienziati ipotizzano che in un prossimo futuro potremo vedere questa stella trasformarsi in una supernova che sarebbe visibile dalla Terra creando uno spettacolo unico. Nel frattempo sono stati raccolti molti dati e il monitoraggio dell'oggetto prosegue. Negli scorsi anni Betelgeuse aveva ridotto la sua luminosità e gli scienziati avrebbero poi trovato una spiegazione nella presenza di una debole stella compagna conosciuta come Siwarha.

I sistemi binari sono frequenti nel nostro Universo e ora abbiamo nuovi dati per comprendere al meglio l'interazione tra la supergigante rossa e la stella compagna Siwarha. Nello studio dal titolo Betelgeuse: Detection of the Expanding Wake of the Companion Star sono stati impiegati i dati del telescopio spaziale Hubble e di altri telescopi terrestri per rilevare la presenza di una grande scia di gas più denso che vortica all'interno dell'atmosfera di Betelgeuse (che si espande nella zona circostante la gigante rossa).

Betelgeuse e il ruolo della sua stella compagna Siwarha

L'analisi ha considerato i dati di un periodo di circa 8 anni mostrando come la stella compagna. Bisogna considerare che Betelgeuse nel suo stato attuale potrebbe contenere oltre 400 milioni di copie del nostro Sole e questa sua enorme dimensione, oltre alla sua distanza, consente agli scienziati di monitorare attentamente anche l'evoluzione dell'atmosfera della stella.

Un periodo di variazione della luminosità avviene ogni 400 giorni (circa) ma sarebbe collegato a modifiche nella pulsazione della stella. Il passaggio ravvicinato della stella compagna Siwarha (a circa 43 km/s) all'interno dell'atmosfera di Betelgeuse modifica invece lo spettro, la velocità e direzione dei gas di quest'ultima a causa del rilascio di materiale più denso contenente silicio, magnesio e ferro che viaggia a 6 km/s. I passaggi avvengono con ciclicità, ogni 6 anni o 2100 giorni (circa) modificandone anche in questo caso la luminosità considerando anche una distanza di circa 1,2 miliardi di chilometri per quanto riguarda la sua orbita.

Secondo Andrea Dupree (astronomo del CfA) "l'idea che Betelgeuse avesse una compagna non rilevata è accresciuta in popolarità negli ultimi anni, ma senza prove dirette, era una teoria non provata. Con questa nuova prova diretta, Betelgeuse ci dà un posto in prima fila per guardare come una stella gigante cambia nel tempo. Trovare la scia della sua compagna significa che ora possiamo capire come si evolvono le stelle, disperdere materiale e alla fine esplodere come supernovae".

La buona notizia è che la Terra si trova in una posizione ideale per osservare i passaggi della stella compagna Siwarha di Betelgeuse e che il prossimo avverrà nell'agosto 2027. Questo potrebbe quindi permettere di analizzare direttamente cosa avviene nell'interazione delle due stelle e avere un'idea migliore dei cambiamenti che comporta ai due oggetti.