Fusione nucleare, l'Italia entra in gioco: Cassa Depositi e Prestiti investe in Proxima Fusion

Proxima Fusion, spin-off del Max Planck Institute for Plasma Physics con sede a Monaco di Baviera, ha annunciato un'estensione del proprio round di Serie A con la raccolta di ulteriori 15 milioni di euro, che portano il totale a 200 milioni di euro (230 milioni di dollari).

L'operazione ha visto l'ingresso di CDP Venture Capital, attraverso i fondi Large Ventures e Corporate Partners I Energy Tech, dello European Innovation Council Fund (EICF) e del Brevan Howard Macro Venture Fund. Quest'ultimo è legato a uno dei principali gestori patrimoniali globali specializzati in investimenti legati ai grandi cambiamenti economici.

L'apporto di CDP, controllata dallo Stato italiano, sottolinea il crescente interesse nazionale per l'energia da fusione come tecnologia strategica per l'indipendenza energetica e la competitività industriale europea. L'investimento di EICF segue invece una precedente sovvenzione da 2,5 milioni di euro e si aggiunge al supporto già fornito da altri fondi pubblici e privati, tra cui il DeepTech & Climate Fonds, l'High–Tech Gründerfonds, Bayern Kapital e la Max Planck Foundation.

Il CEO e cofondatore Francesco Sciortino, insieme al COO Lucio Milanese e ad altri tre fondatori, guida una realtà che punta a consolidarsi come riferimento europeo nella corsa globale alla fusione. Proxima, che in soli tre mesi ha ampliato del 20% la propria forza lavoro raggiungendo quota 100 dipendenti, sta già convertendo i capitali raccolti in attività industriali concrete, come l'acquisto di nastri superconduttori ad alta temperatura (HTS) per garantire la fornitura a lungo termine del programma magnetico.

Il traguardo più immediato è il completamento dello SMC entro il 2027, elemento chiave per ridurre i rischi tecnologici e validare le soluzioni ingegneristiche destinate ai futuri stellarator - un dispositivo a forma di ciambella attorcigliata che utilizza campi magnetici per confinare il plasma necessario alla fusione nucleare. Parallelamente, Proxima sta finalizzando la progettazione del proprio dimostratore a bilancio energetico positivo, Alpha, valutando possibili siti europei per la costruzione.

Con radici scientifiche nell'esperimento record Wendelstein 7-X, Proxima ambisce a diventare la prima realtà europea capace di far uscire la fusione nucleare dai laboratori per portarla nella vita quotidiana, facendo leva su una rete di partner pubblici e privati e su un team internazionale con esperienze maturate in istituzioni come MIT e Harvard, nonché aziende come SpaceX, McLaren e Tesla.