Chip più freschi: raffreddamento ad acqua 3D promette efficienza 7 volte superiore

Un team di ricercatori dell'Università di Tokyo ha messo a punto un innovativo sistema di raffreddamento ad acqua tridimensionale che sfrutta il cambio di fase del liquido per dissipare il calore in modo fino a 7 volte più efficiente rispetto ai metodi tradizionali. Potrebbe essere fondamentale per i chip del futuro, che si preannunciano sempre più caldi.

Il nuovo sistema, descritto in uno studio pubblicato su Cell Reports Physical Science, si basa su microcanali 3D integrati direttamente all'interno dei chip, accompagnati da strutture capillari e uno strato di distribuzione a collettore. Questo approccio consente non solo di far circolare l'acqua, ma anche di gestire efficacemente il passaggio da liquido a vapore - un processo che, come riportato dall'istituto, permette all'acqua di assorbire sette volte più energia rispetto al semplice riscaldamento senza ebollizione.

"Utilizzando il calore latente dell'acqua, si può ottenere un raffreddamento a due fasi, con un miglioramento significativo dell'efficienza nella dissipazione del calore", spiega Hongyuan Shi, autore principale dello studio.

Tradizionalmente, il raffreddamento con microcanali è limitato dal cosiddetto "calore sensibile" dell'acqua, cioè la quantità di calore che essa può assorbire prima di cambiare fase. Il passaggio a un raffreddamento a due fasi, che sfrutta la formazione e la gestione del vapore, è stato finora ostacolato da difficoltà tecniche, in particolare legate alla regolazione del flusso di bolle di vapore nei minuscoli canali.

Ma il team dell'Istituto di Scienza Industriale dell'Università di Tokyo sembra aver trovato la chiave per superare questi limiti. "Abbiamo scoperto che sia la geometria dei microcanali che il modo in cui il refrigerante viene distribuito influiscono fortemente sulle prestazioni termiche e idrauliche del sistema", spiegano i ricercatori.

Il risultato? Un coefficiente di prestazione (COP) che, in alcuni test, ha raggiunto valori fino a 100.000, un dato che supera di circa dieci volte l'efficienza delle tecnologie di raffreddamento monofase attualmente in uso. "La gestione termica dei dispositivi elettronici ad alta potenza è cruciale per lo sviluppo della tecnologia di prossima generazione, e il nostro progetto potrebbe aprire nuove strade per ottenere il raffreddamento necessario", afferma Masahiro Nomura, autore senior.

Oltre ai chip, questa tecnologia promette applicazioni nei settori automotive, aerospaziale e nei dispositivi ad alte prestazioni come laser, LED, radar e fotorilevatori. E con la possibilità di operare anche in modalità passiva, senza pompe, potrebbe segnare un passo importante verso un futuro più sostenibile e ad alta efficienza energetica.