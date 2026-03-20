Batteria quantistica che si ricarica in un istante: il primo prototipo funzionante
Ricercatori australiani del CSIRO hanno realizzato il primo prototipo funzionante di batteria quantistica. Il dispositivo sfrutta effetti collettivi per ricaricarsi in tempi estremamente ridotti, invertendo i limiti delle batterie tradizionali. Ancora lontana dall'uso pratico, la tecnologia potrebbe trovare applicazione nei computer quantistici e nell'elettronica avanzata.di Manolo De Agostini pubblicata il 20 Marzo 2026, alle 09:01 nel canale Scienza e tecnologia
Un gruppo di ricerca guidato dal CSIRO, l'agenzia scientifica nazionale australiana, ha sviluppato quello che viene descritto come il primo prototipo funzionante di batteria quantistica. Il risultato rappresenta un passaggio concreto dalla teoria alla sperimentazione: per la prima volta un dispositivo è stato in grado di caricarsi, immagazzinare energia e rilasciarla sfruttando direttamente i principi della meccanica quantistica.
Il lavoro, pubblicato sulla rivista Light: Science & Applications, è stato coordinato dal fisico James Quach in collaborazione con team della RMIT University e della University of Melbourne. Si tratta di un proof-of-concept su scala nanoscopica, ma introduce elementi che differenziano radicalmente questa tecnologia dagli accumulatori elettrochimici tradizionali.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il comportamento in fase di carica. Nelle batterie convenzionali, l'aumento della capacità implica tempi di ricarica più lunghi. Nel caso quantistico avviene l'opposto: il sistema sfrutta effetti collettivi tra le celle, che permettono una distribuzione coordinata dell'energia.
Questo fenomeno, noto come "superassorbimento", implica che il tempo di ricarica diminuisca all'aumentare del numero di unità coinvolte. In termini teorici, il tempo scala come 1/√N (dove N è il numero di molecole), un comportamento previsto da oltre un decennio ma finora mai dimostrato in un ciclo completo funzionante.
Il dispositivo sviluppato consiste in una struttura a strati di materiali organici, assimilabile a un wafer nanoscopico. La ricarica avviene in modalità wireless tramite impulsi laser della durata di femtosecondi (10⁻¹⁵ secondi), mentre l'energia immagazzinata viene trattenuta per nanosecondi, ovvero circa sei ordini di grandezza in più rispetto al tempo di carica.
Il rapporto tra questi tempi è considerato significativo: in prospettiva, un sistema scalato potrebbe mantenere l'energia per periodi molto più lunghi rispetto al tempo necessario alla ricarica. Tuttavia, allo stato attuale, la capacità complessiva è estremamente ridotta, nell'ordine di pochi miliardi di elettronvolt, insufficiente per qualsiasi applicazione pratica.
Uno degli ostacoli principali nella ricerca sulle batterie quantistiche era finora la possibilità di recuperare l'energia accumulata. Il team australiano ha risolto questo aspetto, riuscendo a convertire l'energia immagazzinata in corrente elettrica, completando così l'intero ciclo operativo.
Un ulteriore elemento di rilievo è il funzionamento a temperatura ambiente, che distingue questo approccio da altri esperimenti basati su tecnologie superconduttive, spesso vincolate a condizioni criogeniche.
Nel breve periodo, l'impiego di questa tecnologia non riguarda dispositivi consumer come smartphone o veicoli elettrici. Le limitazioni in termini di capacità e stabilità dell'energia rendono necessario un ulteriore sviluppo.
Le prospettive più concrete riguardano invece il calcolo quantistico. In questo ambito, la possibilità di fornire energia in modo coerente, ovvero senza introdurre disturbi nei delicati stati quantistici, potrebbe rappresentare un vantaggio significativo rispetto alle soluzioni tradizionali.
Secondo diversi osservatori, tra cui Andrew White dell'Università del Queensland, il risultato dimostra che le batterie quantistiche sono passate da modello teorico a dispositivo reale, pur restando in stato embrionale.
Il passo successivo indicato dai ricercatori riguarda l'estensione del tempo di conservazione dell'energia, elemento chiave per rendere la tecnologia utilizzabile. Parallelamente, il CSIRO sta cercando partner industriali per accelerare lo sviluppo, includendo potenziali applicazioni in ambito deep-tech ed energetico.
Nel lungo termine, scenari come la ricarica wireless continua di dispositivi in movimento - ad esempio droni o veicoli - restano ipotesi speculative, ma coerenti con le proprietà dimostrate a livello sperimentale. La distanza dall'adozione commerciale rimane significativa, ma la dimostrazione del concetto resta un'evoluzione rilevante nel campo dello storage energetico quantistico.
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