Questo PC portatile gaming è un vero mostro: ASUS ROG SCAR 16 con GeForce RTX 5080 in pochi giorni è sceso da 3.999 a 2.699

Un vero mostro di potenza che scende di prezzo come raramente accade. LASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), uno dei PC portatili gaming più estremi attualmente disponibili sul mercato, è oggi protagonista di un ribasso davvero clamoroso su Amazon.

Parliamo di una macchina che fino a novembre veniva proposta a 3.999 e che negli ultimi giorni si era già assestata a 3.249. Ora però il prezzo cala ulteriormente e raggiunge quota 2.699. Un repentino calo di prezzo che rende questa configurazione di fascia altissima improvvisamente molto più alla portata di chi cerca prestazioni senza compromessi.

Questo PC portatile gaming integra hardware di ultimissima generazione, a partire dalla NVIDIA GeForce RTX 5080 da 16GB e dal processore Intel Core Ultra 9 275HX, un SoC mobile ad alte prestazioni con 24-core e 24-thread con un throughput elevato per carichi sia single-thread sia multi-thread, e un picco di frequenza molto alto (5,4 GHz) per performance massime di altissimo livello.

Il tutto è abbinato a 32GB di RAM e 2TB di SSD. Una dotazione pensata per il gaming spinto, la creazione di contenuti e l'uso professionale più intenso, senza rinunciare a un display ROG Nebula da 16 pollici a 240Hz. Il display dell'ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) ha una risoluzione di 2560×1600 pixel (WQXGA), con formato 16:10.

Considerando lo storico dei prezzi e il livello della configurazione, il ribasso attuale rappresenta una delle migliori occasioni viste finora su un notebook gaming di questo calibro, soprattutto per chi puntava a un sistema top di gamma ma aspettava il momento giusto per fare il salto.