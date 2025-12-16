NVIDIA si prende Slurm: con l'acquisizione di SchedMD è sempre più forte sull'AI

NVIDIA ha acquisito SchedMD, sviluppatore di Slurm, uno dei workload manager più diffusi per HPC e AI. Slurm resterà open source e vendor-neutral. L'obiettivo è migliorare l'efficienza dei cluster, supportare infrastrutture eterogenee e accelerare l'innovazione nel calcolo scientifico e industriale.

NVIDIA ha annunciato l'acquisizione di SchedMD, azienda nota per lo sviluppo di Slurm, uno dei sistemi open source più diffusi al mondo per la gestione dei carichi di lavoro in ambito high-performance computing (HPC) e intelligenza artificiale. L'operazione punta a rafforzare l'ecosistema software open source e a sostenere l'evoluzione delle infrastrutture dedicate al calcolo accelerato.

Slurm è un workload manager progettato per ambienti cluster complessi, dove è necessario pianificare e allocare in modo efficiente le risorse computazionali tra migliaia di compiti paralleli. Con la crescita dimensionale e prestazionale dei cluster HPC e AI, l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'hardware diventa un fattore critico, sia in ambito scientifico sia industriale.

Secondo i dati TOP500, Slurm è oggi impiegato in oltre metà dei sistemi presenti nella Top 10 e nella Top 100 dei supercomputer mondiali grazie a scalabilità, throughput e alla gestione di politiche di scheduling complesse. Il software è inoltre parte integrante delle infrastrutture utilizzate per l'addestramento e l'inferenza dei modelli di intelligenza artificiale generativa, inclusi i foundation model di grandi dimensioni.

NVIDIA ha confermato che Slurm continuerà a essere sviluppato e distribuito come software open source e vendor-neutral, mantenendo il supporto a una vasta gamma di architetture hardware e ambienti software eterogenei. L'azienda collabora con SchedMD da oltre dieci anni e intende proseguire gli investimenti per preservare il ruolo di Slurm come scheduler di riferimento per HPC e AI.

Grazie all'integrazione con NVIDIA, SchedMD potrà accedere più rapidamente a nuovi sistemi e piattaforme di calcolo accelerato, consentendo agli utenti di ottimizzare i carichi di lavoro sull'intera infrastruttura computazionale. Allo stesso tempo, resterà centrale il supporto ai cluster eterogenei, un aspetto chiave per molti data center moderni.

NVIDIA continuerà inoltre a fornire supporto, formazione e sviluppo open source per la base clienti di SchedMD, che include provider cloud, aziende manifatturiere, realtà attive nell'AI e numerosi centri di ricerca. I settori coinvolti spaziano dalla guida autonoma alla sanità, dall'energia ai servizi finanziari, fino agli enti governativi.