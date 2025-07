Quale AI PC scegliere per il ritorno a scuola (o in ufficio)

Il 2025 è l'anno della diffusione degli AI PC. La NPU è l'elemento distintivo: nei processori Intel Core Ultra che alimentano gran parte degli AI PC, collabora con CPU e GPU per ottimizzare prestazioni e autonomia nei carichi di intelligenza artificiale. Sono tanti i notebook per studenti, professionisti, creativi e gamer pronti per il futuro. Ecco una lista di quelli da tenere sott'occhio.

Dopo una meritata vacanza, il ritorno sui banchi o alla scrivania è sempre un piccolo nuovo inizio. La ripartenza è anche l’occasione per valutare gli strumenti di studio o lavoro, e quando non sono più in grado di supportare le proprie esigenze, è il momento di cambiarli. Lo strumento per eccellenza nel mondo sempre più digitale è il PC, il dispositivo a cui ci si rivolge quando bisogna concentrarsi, immergersi in un’attività, svolgere un progetto. Talvolta diventa l’hub dei diversi dispositivi digitali personali connessi di cui si è in possesso.

Nel 2025, la parola chiave è "AI PC", e Intel è in prima fila in quella che è, a tutti gli effetti, una rivoluzione del settore. Per AI PC si intende si intende un computer dotato di un microprocessore che integra una nuova unità di elaborazione informatica chiamata Neural Processing Unit, in breve NPU.

La NPU, insieme alla CPU e alla GPU, si occupa di gestire nel modo migliore possibile, ovvero con le prestazioni che occorrono e un’alta efficienza energetica, le funzionalità e le applicazioni di intelligenza artificiale in locale, senza l’obbligo di ricorrerre ad una connessione in rete. D'altronde, se è vero che la maggioranza dei servizi di AI sono in cloud, nel prossimo futuro sempre più funzionalità potranno funzionare in locale, rispondendo al meglio ai requisiti di privacy, bassa latenza, continuità del servizio, sicurezza e immediatezza che da sempre sono il cardine del PC.

Le tre unità di elaborazione lavorano insieme per spartirsi i compiti, perché non tutti i carichi sono uguali e ogni unità con le sue caratteristiche specifiche può risultare utile. La CPU può occuparsi di quei carichi singoli che necessitano di una risposta rapida. La GPU, con il suo throughput elevato e le sue tante unità in parallelo, è ideale per i carichi di lavoro più complessi ed esigenti. Nel mezzo agisce la NPU, pensata per occuparsi di carichi di AI continuativi e di medio-alta entità, il tutto con una maggiore efficienza energetica rispetto agli altri due componenti.

Oltre 500 modelli AI sono ottimizzati per i processori Intel Core Ultra Processors, aspetto alla base della crescente disponibilità di funzionalità e applicazioni basate su AI per i PC. Un numero che è destinato a crescere.

Oggi, chi compra AI PC lo fa in particolare perché sono portatili premium, con elevata durata della batteria ed efficienza, e prestazioni adatte alle più diffuse esigenze, nonché dotati di hardware a prova di futuro. Pian piano, però, emergeranno sempre più scelte legate alle funzionalità di AI in locale via via disponibili.

Qui una selezione di AI PC disponibili già oggi.

Per studenti e professionisti in movimento attenti al budget

Acer Aspire 14 AI

Acer Aspire 14 AI è un notebook progettato per offrire un equilibrio tra prestazioni elevate, portabilità e funzionalità di intelligenza artificiale di ultima generazione. Il cuore del dispositivo è un processore Intel Core Ultra 5 226V, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da un veloce SSD PCIe NVMe da 512 GB, una configurazione che garantisce reattività e fluidità sia nelle attività quotidiane che nel multitasking più intenso.

Il display OLED da 14 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel) e rapporto d'aspetto 16:10 offre immagini nitide, colori vividi e un'esperienza visiva immersiva, ideale sia per la produttività che per l'intrattenimento.

La parte grafica è affidata alla GPU integrata Intel Arc, mentre la presenza della NPU Intel AI Boost permette di sfruttare funzioni avanzate di intelligenza artificiale direttamente sul dispositivo. Dal punto di vista della connettività c'è ampia scelta. Il notebook pesa solo 1,4 kg e ha uno spessore di 16,9 mm, risultando quindi facilmente trasportabile.

Perché sceglierlo: leggero, pratico, buona autonomia e perfetto per l'uso professionale o accademico

HP OmniBook X Flip

In alternativa potete puntare sull'HP OmniBook X Flip, un notebook convertibile che unisce prestazioni elevate, design elegante e funzionalità AI avanzate, pensato per professionisti, studenti e creativi in cerca di un dispositivo capace di adattarsi a ogni scenario d’uso.

Al centro del sistema troviamo il processore Intel Core Ultra 7 258V, dotato di 8 core, 8 thread e una frequenza turbo fino a 4,8 GHz, affiancato dalla NPU capace di offrire 48 TOPS di potenza di calcolo.

L’OmniBook X Flip include 32 GB di memoria LPDDR5X-8533, completamente integrata sulla scheda madre, garantendo latenza ridotta e consumi contenuti. Lo spazio di archiviazione è affidato a un veloce SSD da 1 TB, ideale per chi lavora con file pesanti o desidera tempi di caricamento fulminei.

Il display touch da 16" con risoluzione 1920 x 1200 pixel in formato 16:10 e il design con cornici ridotte rendono l’esperienza visiva immersiva, ideale per creatori di contenuti, montaggio video o semplicemente per godersi film e serie.

La GPU integrata Intel Arc 140V offre performance più che sufficienti per carichi grafici moderati, come editing fotografico, streaming in alta definizione e casual gaming, con il vantaggio di una gestione energetica efficiente.

Il comparto connessioni è ampio e moderno: sono presenti due porte USB-A 10 Gbps, una HDMI 2.1, un jack audio combinato e due porte USB-C (di cui una Thunderbolt™ 4 a 40 Gbps con Power Delivery e DisplayPort 2.1). La connettività wireless è affidata al modulo Intel Wi-Fi 7 BE201 con Bluetooth 5.4, compatibile con le più recenti tecnologie per una connessione stabile e ultraveloce.

Il corpo in alluminio color Glacier Silver con finitura sabbiata anodizzata pesa appena 1,88 kg ed è spesso 1,53 cm, mantenendo il profilo sottile tipico degli ultraportatili premium. La batteria da 68 Wh offre fino a 15 ore di autonomia in uso misto e fino a 18,5 ore in riproduzione video, con supporto per la ricarica rapida (50% in 45 minuti).

Perché sceglierlo: polivalente, non troppo costoso, solido

Per chi cerca equilibrio e portabilità

Samsung Galaxy Book5 360

Nel 2025 il PC non è più solo uno strumento di lavoro: è un assistente intelligente, un hub creativo e un'estensione dei nostri dispositivi personali. In quest'ottica, il Galaxy Book5 360 di Samsung si propone come una delle soluzioni più complete e versatili per chi cerca un AI PC pronto ad affrontare ogni sfida della quotidianità, dal multitasking alla produttività avanzata, fino alla creazione di contenuti.

Alla base dell'esperienza offerta da Galaxy Book5 360 c'è il processore Intel Core Ultra di seconda generazione, pensato per supportare applicazioni AI sempre più evolute. Con una NPU integrata in grado di raggiungere fino a 48 TOPS, questo laptop non solo accelera attività complesse come l'editing video o l'elaborazione grafica, ma gestisce con disinvoltura anche carichi di lavoro AI ad alta intensità.

Uno dei punti forti del Galaxy Book5 360 è la sua autonomia sorprendente: fino a 31 ore di riproduzione video con una sola carica. E quando serve ricaricare, bastano 30 minuti per arrivare al 39% grazie al caricabatterie USB-C compatto. Perfetto per chi passa dalla scrivania al treno senza interruzioni.

Con un design convertibile e un display touch Super AMOLED da 15,6", Galaxy Book5 360 offre immagini nitide, colori intensi e una ridotta emissione di luce blu. È compatibile con S Pen, per prendere appunti, disegnare o modificare con precisione. Una soluzione ideale per creativi, studenti e professionisti in cerca di uno strumento intuitivo e versatile.

Dotato di Wi-Fi 7, Galaxy Book5 360 assicura una connessione stabile e velocissima, fino a 4,8 volte più rapida del Wi-Fi 6. A completare il quadro, una dotazione completa di porte, tra cui Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, microSD e jack audio.

Il Galaxy Book5 360 non è solo un notebook potente: è un compagno intelligente che si adatta ai tuoi ritmi e ti aiuta a sfruttare al massimo ogni momento, che tu stia lavorando, studiando o creando. Un dispositivo che unisce tecnologia, design e intelligenza artificiale in un formato sottile, elegante e sempre pronto all'azione.

Perché sceglierlo: display eccellente, portabilità e autonomia per l'uso quotidiano.

Per chi ama lo stile senza rinunciare alla sostanza

ThinkPad X9 14 Aura Edition

Con il nuovo ThinkPad X9 14 Aura Edition, Lenovo e Intel hanno rinnovato il concetto di mobilità professionale, coniugando la storica affidabilità della serie ThinkPad con un design raffinato e un approccio moderno all'intelligenza artificiale.

Il cuore del sistema è rappresentato dal processore Intel Core Ultra 7 258V di seconda generazione, affiancato da una GPU integrata Intel ARC 140V e da 32 GB di memoria LPDDR5X-8533 "on package", per la massima efficienza energetica. Il sistema è completato da un veloce SSD PCIe 5.0 da 1 TB, che assicura tempi di caricamento ridottissimi e un'esperienza d'uso fluida anche con applicazioni pesanti.

Il display da 14 pollici OLED con risoluzione 2880 x 1800 pixel, refresh rate a 120 Hz e copertura 100% DCI-P3 offre immagini vivide e dettagliate, in un formato 16:10 ideale per la produttività. Lo schermo è inoltre completamente ribaltabile fino a 180°, perfetto per scenari collaborativi e presentazioni. Anche la fotocamera è di alto livello: un modulo da 8 MP per foto in 4K e video in Full HD, supportato dalla tecnologia Windows Hello per un accesso sicuro e immediato.

Il ThinkPad X9 14 Aura Edition introduce anche un nuovo approccio al design: via il classico TrackPoint rosso, sostituito da un ampio touchpad aptico da 13x8 cm, mentre la tastiera conserva l'ergonomia tipica ThinkPad, con una corsa dei tasti di 1,35 mm e un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione.

L'autonomia è gestita da una batteria da 55,1 Wh, abbinata a un alimentatore USB-C da 65W. Nonostante la capacità non elevatissima, l'efficienza del sistema consente un'autonomia di tutto rispetto. Sul fronte connettività troviamo Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 2 porte Thunderbolt 4, HDMI full-size e un jack audio combo, posizionati su un'estensione inferiore che integra anche il sistema di raffreddamento.

Costruito con uno chassis in alluminio riciclato al 50%, il ThinkPad X9 14 Aura Edition pesa solo 1,21 kg e ha uno spessore massimo di 17,2 mm, mantenendo la certificazione MIL-STD 810H per garantire robustezza e durabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Grazie all'integrazione delle tecnologie Smart Care, Smart Share e Smart Modes, e al supporto completo per l'ambiente Copilot+ AI, questo ThinkPad è pronto a offrire una nuova esperienza di lavoro, più fluida, intelligente e adattiva.

Perché sceglierlo: eleganza, solidità e funzionalità ai massimi livelli.

Per chi cerca innovazione e multitasking

ASUS Zenbook Duo UX8406

L'ASUS Zenbook Duo UX8406 rappresenta una delle soluzioni più avanzate oggi disponibili per chi cerca un laptop innovativo, potente e adatto a un utilizzo professionale e creativo. Questo dispositivo si distingue per il suo design raffinato e per l'integrazione di due schermi OLED touchscreen da 14 pollici, che permettono un multitasking senza precedenti. Grazie alla risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) e a un formato 16:10, i pannelli offrono una resa visiva di altissima qualità, con colori vividi, neri profondi e un'esperienza visiva immersiva, perfetta per chi lavora con contenuti grafici o desidera il massimo anche nell'intrattenimento. Il refresh rate fino a 120Hz contribuisce a rendere il tutto ancora più fluido e piacevole.

A muovere questo Zenbook c'è il potentissimo processore Intel Core Ultra 9 285H, con 16 core e una frequenza massima di 5,4 GHz, affiancato da 32 GB di RAM. Questa configurazione garantisce prestazioni elevate anche sotto carico, dalla produttività quotidiana fino alle attività più impegnative come l'editing multimediale e l'esecuzione simultanea di più applicazioni pesanti. Lo spazio di archiviazione è altrettanto generoso, con un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB, che assicura accessi rapidissimi a dati e programmi e sufficiente spazio per archiviare progetti, media e file personali.

Dal punto di vista grafico, la componente integrata Intel Arc si dimostra adeguata per l'uso quotidiano e anche per attività creative leggere, come la post-produzione fotografica e il montaggio video a livello base. La tastiera staccabile e il kickstand integrato offrono grande versatilità: il dispositivo può essere utilizzato in modalità notebook tradizionale, in modalità stand per la visione di contenuti, oppure completamente aperto per sfruttare al massimo entrambi i display.

Anche sul fronte della connettività, lo Zenbook Duo non delude: integra il nuovissimo standard Wi-Fi 7, con antenne 2x2 per una connessione wireless stabile e velocissima, e Bluetooth 5.4 per collegare facilmente dispositivi e accessori. La dotazione di porte include due Thunderbolt 4, una USB 3.2 Gen 1, una HDMI 2.1 e il jack combinato per cuffie e microfono, con pieno supporto alla modalità alternativa DisplayPort, rendendo possibile il collegamento a monitor esterni ad alta risoluzione.

Nonostante la tecnologia avanzata, l'ASUS Zenbook Duo mantiene un design compatto e portatile: pesa solo 1,35 kg, con uno spessore di 19,9 mm, ed è racchiuso in uno chassis elegante color Basalt Gray. La batteria a 4 celle agli ioni di litio garantisce un'autonomia sufficiente per un'intera giornata di lavoro.

Perché sceglierlo: multitasking estremo, ideale per creativi e content creator.

Per chi cerca un vero "AI assistant" nel PC

Dell XPS 13 (2025, Lunar Lake)

Nel sempre più affollato panorama degli ultrabook premium, il nuovo Dell XPS 13 9350 si distingue come una delle soluzioni più avanzate e raffinate del 2025. Questo modello rinnova la tradizione di eccellenza della serie XPS, abbinando un design ricercato a un'anima tecnologicamente all'avanguardia, grazie all'adozione dei nuovissimi processori Intel Core Ultra 200V "Lunar Lake".

Il Dell XPS 13 9350 può essere configurato con processori fino al Core Ultra 9 288V, passando per diverse opzioni della gamma Ultra 7 e Ultra 5, tutte dotate di NPU dedicate (Neural Processing Unit) per accelerare i carichi di lavoro legati all'intelligenza artificiale.

Alla base del nuovo XPS 13 c'è una dotazione hardware pensata per rispondere a un'utenza esigente. Fino a 32 GB di memoria LPDDR5X, SSD NVMe fino a 2 TB (con l'opzione di arrivare a 4 TB in futuro) e una grafica integrata Intel Arc, nella variante Arc 140V sui modelli più potenti, rendono questo ultrabook adatto non solo alla produttività quotidiana ma anche a un uso creativo leggero, come fotoritocco o editing video a bassa intensità.

Il pannello da 13,4 pollici è disponibile in ben tre varianti, ognuna pensata per soddisfare esigenze diverse: FHD+ IPS LCD con refresh rate a 120 Hz e copertura sRGB completa, perfetto per chi cerca fluidità e autonomia; QHD+ IPS LCD con copertura 100% DCI-P3, per chi lavora con contenuti più ricchi di colore; OLED QHD+, con vetro Gorilla Glass, supporto DisplayHDR 500 e neri profondi, ideale per chi desidera la massima qualità visiva.

Dell continua a puntare sull'estetica e sulla qualità costruttiva con una scocca in alluminio lavorato, spessore di soli 15,3 mm e un peso che si ferma a 1,18 kg.

Dal punto di vista della connettività, il nuovo XPS 13 integra Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e due porte Thunderbolt 4, offrendo pieno supporto a DisplayPort 2.1 e Power Delivery. Non mancano soluzioni per la sicurezza come il lettore di impronte digitali e il supporto a Windows Hello tramite webcam FHD 1080p.

La batteria da 55 Wh promette una buona autonomia anche con carichi impegnativi, e supporta la ricarica rapida a 55W per ridurre i tempi di inattività.

Perché sceglierlo: efficienza energetica, prestazioni equilibrate e look moderno.

Potenza estrema per il gaming (e non solo)

MSI Vector 16 HX AI

Il nuovo MSI Vector 16 HX AI è un laptop potente e versatile, alimentato dal più potente processore Intel Core Ultra serie 2 e dalla più recente GPU NVIDIA RTX serie 50, per offrire prestazioni a livello desktop anche in mobilità. Con i 24 core e la NPU dedicata alle attività di AI del processore ‎Intel Core Ultra 9, il supporto a Thunderbolt 5 e DDR5-6400, offre prestazioni di alto livello e connettività avanzata. La soluzione di raffreddamento e il sistema di dissipazione del calore sono stati riprogettati per una migliore capacità termica, mentre le tecnologie proprietarie MSI Cooler Boost 5 e MSI Overboost Ultra consentono di affrontare ogni carico di gioco o lavoro.

La tastiera RGB a 24 zone con tasti WASD illuminati e keycap dal design unico è pensata per una migliore ergonomia, la combinazione tra GPU di ultima generazione e tecnologie del display offre alta risoluzione e frequenza di aggiornamento elevata, per un mondo di gioco più realistico e fluido che mai.

Perché sceglierlo: alte prestazioni per chi gioca, crea o vuole sostituire un desktop, con un occhio al budget.

Conclusione

Il 2025 segna l'inizio di una nuova generazione di laptop. Gli AI PC basati su architettura Intel offrono più di semplici aggiornamenti hardware: portano esperienze intelligenti direttamente nel dispositivo, senza dipendere dal cloud. Che tu stia tornando a scuola, iniziando un nuovo lavoro o semplicemente cercando un compagno di studio o lavoro affidabile, c'è un AI PC perfetto per te.