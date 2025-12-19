ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), un mostro tra i portatili gaming: con RTX 5080 passa da 3.999 a 2.699 in poche settimane

Il potentissimo ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) torna sotto i riflettori grazie a un ribasso di prezzo davvero raro per un notebook gaming di fascia estrema. Il modello con NVIDIA GeForce RTX 5080 è oggi disponibile su Amazon a 2.699, dopo essere stato proposto prima a 3.999 e successivamente a 3.249 fino a pochi giorni fa

ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025) torna protagonista su Amazon grazie a un taglio di prezzo eccezionale, particolarmente raro per un notebook gaming di fascia estrema. Il modello con NVIDIA GeForce RTX 5080 è ora disponibile a 2.699, dopo essere stato proposto prima a 3.999 e successivamente a 3.249 fino a pochi giorni fa.

Si tratta di un ribasso netto e repentino che rende improvvisamente più accessibile una configurazione pensata per offrire prestazioni senza compromessi. Un'occasione concreta per chi cercava un PC portatile gaming top di gamma e attendeva il momento giusto per lacquisto.

Dal punto di vista tecnico, il ROG Strix SCAR 16 integra hardware di ultimissima generazione. La GeForce RTX 5080 da 16GB è affiancata dal potente Intel Core Ultra 9 275HX, un processore mobile con 24 core e 24 thread, progettato per garantire elevato throughput sia in carichi single-thread sia multi-thread, con frequenze che raggiungono i 5,4 GHz.

La dotazione è completata da 32GB di RAM e da un SSD da 2TB, una configurazione ideale per il gaming ad alte prestazioni, la creazione di contenuti e l'uso professionale più intensivo con tanto spazio di archiviazione veloce a disposizione. Il tutto è valorizzato da un display ROG Nebula da 16 pollici con refresh rate a 240Hz, risoluzione 2560×1600 pixel (WQXGA) e formato 16:10.

Considerando lo storico dei prezzi e il livello della configurazione, l'attuale offerta rappresenta una delle migliori occasioni viste finora su un notebook gaming di questo calibro, soprattutto per chi punta a un sistema di fascia altissima perfetto per giocare senza preoccupazioni e senza pagarlo a prezzo pieno.