Acer: tutte le novità delle famiglie Swift, Aspire, Nitro e Predator presentate al Computex 2025

Acer ha mostrato al Computex di Taipei le novità delle famiglie Swift, Aspire, Nitro e Predator con configurazioni che coprono tutte le piattaforme messe a disposizione da Intel, AMD e Qualcomm, spesso abbinate alle nuove GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50. Una varietà che conferma l'intento dell’azienda di rispondere a esigenze diverse, dai professionisti in mobilità agli appassionati di gaming più esigenti.

Ne abbiamo parlato a Taipei con Valerie Piau, EMEA Vice-President, Marketing & eStore, Accessories & New Business di Acer, e potete vedere il resoconto dell'intervista nel seguente video.

Tra le principali novità spiccano i nuovi modelli Swift X 14 AI e Swift Edge 14 AI, progettati con un occhio di riguardo per la creazione di contenuti grazie all'impiego di display OLED ad alta risoluzione, supporto all'intelligenza artificiale e costruzione leggera ma resistente.

La gamma Swift Go, con modelli da 14 e 16 pollici, si rivolge invece a chi cerca un notebook più accessibile ma comunque potente, sempre all’interno dell'iniziativa Earthion che punta sulla sostenibilità.

Interessante anche l’evoluzione della famiglia Aspire, ora declinata in versioni da 14 e 16 pollici, e disponibile con piattaforme AMD, Intel o Qualcomm. In questo caso, Acer cerca di coniugare semplicità e prestazioni, e allo stesso tempo mantenere un profilo sobrio e una costruzione in alluminio, ideale per famiglie e studenti.

Sul fronte gaming, Acer rinnova le proposte Predator con i modelli Helios Neo 14 AI e Triton 14 AI. Entrambi compatti ma molto performanti, si distinguono per l’adozione di tecnologie di raffreddamento evolute, chassis in metallo, e pannelli OLED da 14,5 pollici ad alta frequenza. Il Triton punta anche sull'interazione, introducendo un touchpad aptico e funzionalità touch pensate per chi lavora nel design e nella produzione multimediale.

Altra particolarità di questo portatile riguarda la tecnologia Graphene TIM, la quale migliora significativamente il raffreddamento dei laptop attraverso nanostrati di grafene che creano percorsi termici altamente efficienti. Questa innovazione aumenta la capacità termica del 14,5% rispetto al grasso termico tradizionale e garantisce una maggiore stabilità del sistema e prestazioni di picco sostenute anche sotto carichi intensi, il tutto con una composizione più leggera.

La serie Nitro, annunciata già ad aprile, completa l’offerta per il gaming con notebook fino a 18 pollici, equipaggiati con processori AMD Ryzen AI e GPU RTX 5070 Ti. Si tratta di modelli pensati per offrire elevate prestazioni a un prezzo competitivo, con attenzione anche alla portabilità nei modelli da 16 pollici più sottili.

A completare il quadro delle novità, Acer ha presentato anche dispositivi per la connettività, tablet e una rinnovata linea di monitor, tra cui i modelli della serie ProCreator destinati ai professionisti dell’immagine, con risoluzioni fino a 6K, ampie coperture colore e precisione cromatica certificata.

Una proposta che dimostra come il marchio voglia presidiare ogni segmento del computing moderno attraverso performance, design e attenzione alla sostenibilità.

Acer ha presentato anche nuovi monitor gaming QD-OLED, Predator X27U F5 e Predator X27 X. Predator X27U F5 ha un display WQHD (2560x1440) da 27 pollici con frequenza di aggiornamento di 500 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms. Predator X27 X offre risoluzione 4K UHD (3840x2160) e refresh rate a 240 Hz. Entrambi i modelli vantano precisione del colore Delta E<2 e supporto DCI-P3 al 99%, oltre alla compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro. Vengono inoltre introdotti monitor smart Acer Nitro con Google TV: Nitro GA321QK P (31,5 pollici, 4K UHD, 165 Hz) e Nitro GA341CUR WO (34 pollici curvo, QHD, 240 Hz). Per la mobilità, il monitor portatile Nitro PG271K offre una risoluzione 4K su un display da 27 pollici.

