Speciale monitor in offerta su Amazon: da 69 fino ai 400Hz, occasioni pazzesche per il gaming

È il momento giusto per cambiare schermo: su Amazon troviamo diversi monitor in offerta a partire da 69, con modelli Full HD, QHD e perfino 4K fino a 400Hz. Ecco le occasioni migliori per ogni fascia di prezzo

di pubblicata il , alle 09:34 nel canale Periferiche
Se state pensando di aggiornare la vostra postazione, questo è il momento giusto: su Amazon è partito uno speciale monitor in offerta con prezzi a partire da 69 e soluzioni che arrivano fino ai 400Hz per il gaming competitivo.

Abbiamo selezionato i modelli più interessanti per rapporto qualità/prezzo, tra Full HD, QHD e 4K, con pannelli IPS, VA e Fast IPS, refresh rate elevati e supporto Adaptive Sync.

Si parte dal super conveniente Acer Nitro KG242YEbiif, un 24 pollici Full HD IPS a 100Hz con tempo di risposta di 1 ms (VRB) e supporto FreeSync. Integra HDMI 1.4 e VGA, design ZeroFrame e cavo HDMI incluso.

A 69,90 è una soluzione perfetta per chi cerca un monitor economico per gaming leggero, ufficio o studio, con fluidità superiore ai classici 60Hz. Praticamente è regalato per quello che offre.

Lenovo Legion 24-10 - Monitor Gaming FHD da 23,8" (IPS, 240 Hz, 0,5 ms, 16:9, HDMI 2.1 - DP 1.4, AMD FreeSync Premium, VESA Adaptive Sync, Montaggio VESA 100 mm, Regolazione Inclinazione/Altezza

Molto interessante anche il Lenovo Legion 24-10, un monitor gaming da 23,8 pollici Full HD con pannello IPS a 240Hz e tempo di risposta fino a 0,5 ms, pensato per chi cerca massima reattività nei titoli competitivi.

Supporta AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync, mentre la presenza di HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4 lo rende compatibile anche con configurazioni moderne e console di nuova generazione. Non manca il montaggio VESA 100 mm e la regolazione in altezza e inclinazione, dettaglio importante per l'ergonomia. A 99 è il 240Hz più conveniente del momento.

Salendo di livello troviamo questo KTC da 24,5 pollici, vero protagonista per chi gioca competitivo: arriva fino a 400Hz, con pannello Fast IPS da 1 ms, risoluzione Full HD e certificazione HDR400.

Copertura colore al 128% sRGB, doppia HDMI e doppia DisplayPort: a 218,49 è una proposta molto interessante per chi vuole massima reattività e refresh rate estremo. Da un marchio che sta acquisendo considerazione agli occhi dei giocatori: si consideri, inoltre, che i pannelli sono quasi sempre gli stessi, e che i marchi realizzano solamente l'assemblaggio, che oltretutto molto spesso è di qualità nei prodotti KTC.

Ottimo compromesso tra risoluzione e fluidità il KTC 27 pollici 2K a 200Hz, con pannello Fast IPS, 1 ms, luminosità fino a 450 cd/m² e certificazione HDR400. Copertura colore 131% sRGB e 97% DCI-P3, altoparlanti integrati e Adaptive Sync: a 159,99 è uno dei QHD più completi in offerta.

Tra i best buy troviamo AOC Gaming 24G42E, 24" Full HD IPS a 180Hz con 1 ms, supporto FreeSync Premium e compatibilità G-Sync. Presente anche HDR10. A 89 è uno dei monitor gaming più convenienti sotto i 100, perfetto per PC entry e mid range.

Per chi vuole più risoluzione, AOC Q27G42XE offre un 27 pollici Quad HD (2560x1440) a 180Hz con 1 ms, FreeSync Premium e G-Sync compatibile. Supporta HDR10 e include regolazione in altezza, dettaglio fondamentale per l'ergonomia. A 147 è tra i migliori QHD in questa fascia.

Chi preferisce contrasto più marcato può puntare su AOC 27G15N, 27" Full HD con pannello VA veloce, 180Hz, 1 ms e sincronizzazione adattiva. Supporta HDR10 e offre basso input lag: a 109 è indicato per chi vuole diagonale ampia e buona immersione.

Molto interessante anche il KTC H24F7, 24 pollici Full HD a 240Hz con pannello Fast IPS e 1 ms (MPRT). Copertura colore 116% sRGB, 92% DCI-P3 e luminosità fino a 400 cd/m² con HDR400. A 99,99 è una soluzione estremamente competitiva sia per gaming che per chi fa editing leggero.

Infine, è interessante anche questo KOORUI G2741L, un 27 pollici 4K UHD con refresh rate fino a 320Hz, pannello Fast IPS, HDR400 e porte HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4. A 269,99 è una soluzione molto interessante per chi cerca alta risoluzione e fluidità elevata anche su console di nuova generazione. In questa comparativa, è l'unico a risoluzione 4K. Di seguito la tabella che riassume le specifiche di tutti i monitor di cui abbiamo parlato.

Al vertice dello speciale troviamo questo LG UltraGear, perfetto se volete passare all'OLED. Un monitor gaming da 32 pollici UHD 4K con pannello OLED e tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms (GtG). Offre 165Hz in 4K e può spingersi fino a 330Hz in Full HD.

Compatibile G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, con supporto VRR e HDR400 True Black, garantisce neri perfetti, contrasto infinito e colori spettacolari tipici della tecnologia OLED. La dotazione è completa con HDMI 2.1, DisplayPort, hub USB e uscita AUX. Un vero riferimento per chi vuole il massimo dal proprio setup gaming, anche in considerazione del fatto che l'OLED abbatte le latenze e aumenta la reattività nel gaming.

Specifiche Acer Nitro 24" Lenovo Legion 24-10 KTC 24,5" 400Hz AOC 24G42E AOC Q27G42XE AOC 27G15N KTC H24F7 KTC 27" 2K 200Hz KOORUI G2741L LG UltraGear OLED
Diagonale 24" 23,8" 24,5" 24" 27" 27" 24" 27" 27" 32"
Risoluzione 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 2560x1440 (QHD) 1920x1080 (Full HD) 1920x1080 (Full HD) 2560x1440 (QHD) 3840x2160 (4K UHD) 3840x2160 (4K UHD)
Refresh Rate 100Hz 240Hz 400Hz 180Hz 180Hz 180Hz 240Hz 200Hz 320Hz 165Hz
Tipo di pannello IPS IPS Fast IPS IPS IPS VA Fast IPS Fast IPS Fast IPS OLED
Tempo di risposta 1 ms (VRB) 0,5 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms (MPRT) 1 ms (MPRT) 1 ms 0,03 ms
HDR No No HDR400 HDR10 HDR10 HDR10 HDR400 HDR400 HDR400 HDR400
Tecnologia Sync FreeSync FreeSync Premium / VESA Adaptive Sync Adaptive Sync FreeSync Premium / G-Sync compat. FreeSync Premium / G-Sync compat. Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync Adaptive Sync FreeSync Premium / G-Sync compat.
 
