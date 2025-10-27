Samsung Odyssey G30D oggi costa 87,5, veramente: monitor gaming 180Hz che costa meno di normale Full HD

Il nome Odyssey è diventato sinonimo di qualità e affidabilità nel mondo del gaming. La linea di monitor di Samsung è infatti tra le più apprezzate dai giocatori per lunione di prestazioni elevate e design immersivo. Dalle versioni curve pensate per l'esperienza più coinvolgente fino ai modelli più accessibili come il G30D, ogni monitor Odyssey è progettato per offrire fluidità, reattività e immagini nitide, qualità che fanno la differenza nelle sessioni competitive. Con tecnologie come AMD FreeSync, refresh rate altissimi e modalità pensate per il comfort visivo, Odyssey è ormai una scelta di riferimento per chi vuole giocare con la massima precisione e senza compromessi.

Oggi Amazon propone Samsung Odyssey G30D da 24 pollici a soli 87,50, un prezzo solitamente riservato a monitor Full HD da 60 o 75 Hz di brand considerevolmente meno affidabili rispetto a Odyssey. Qui, invece, si parla di un vero schermo da gioco con frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms, pensato per offrire movimenti fluidi e precisi anche nelle scene più concitate.

Il pannello VA Full HD (1920 x 1080 pixel) garantisce un contrasto elevato e colori intensi, mentre la tecnologia AMD FreeSync elimina tearing e distorsioni, mentre sincronizza perfettamente il refresh del monitor con la GPU. Per i giocatori competitivi, è presente anche un equalizzatore nero che rende più visibili i dettagli nelle aree scure, utile per individuare gli avversari in ombra.

Non manca l'attenzione al comfort visivo: le modalità Eye Saver e Flicker Free riducono la fatica agli occhi e le emissioni di luce blu durante le lunghe sessioni di gioco. L'ergonomia è curata grazie alla regolazione in altezza e alla possibilità di inclinare lo schermo per trovare la posizione ideale.

A questa cifra, è difficile trovare un display con simili caratteristiche: un monitor 180 Hz al prezzo di un normale Full HD è una proposta praticamente imbattibile per chi vuole giocare in modo fluido senza spendere troppo. In più, si tratta di un'unità venduta e spedita da Amazon, quindi con il massimo delle garanzie.