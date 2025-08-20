Prezzo minimo storico: Meta Quest 3S 256GB ora costa solamente 350 su Amazon

Il visore standalone di Meta raggiunge il suo minimo storico: il Quest 3S da 256GB è ora disponibile a soli 350,55. Una chance unica per entrare nella realtà virtuale e mista senza cavi né PC

Chi stava aspettando il momento perfetto per acquistare un visore VR di nuova generazione non ha più scuse: Meta Quest 3S da 256GB tocca oggi il prezzo più basso di sempre su Amazon, solo 350,55 . Si tratta del modello con ampio spazio di archiviazione, ideale per installare giochi e applicazioni senza pensieri.

Quest 3S è uno dei visori standalone più completi della sua categoria: non richiede PC né cavi per funzionare e si configura in pochi minuti. Integra un display ad alta risoluzione da 1832 x 1920 pixel per occhio, lenti Fresnel e 8GB di RAM. Grazie alle fotocamere frontali e ai sensori avanzati, offre esperienze sia di realtà virtuale che di realtà mista, e ricostruisce l'ambiente circostante a colori con grande precisione.

L'offerta include anche 3 mesi gratuiti di Meta Quest+, il servizio che aggiunge due titoli ogni mese alla libreria VR dellutente. Con prestazioni superiori al Quest 2 e un ecosistema in continua crescita, questo modello rappresenta la porta dingresso ideale nel mondo VR/MR.

Per chi desidera il massimo, rimane disponibile anche il Meta Quest 3 da 512GB, con display 4K e potenza raddoppiata, oggi a 549,99 . Ma a questo prezzo minimo storico, il Quest 3S da 256GB è semplicemente laffare da non lasciarsi sfuggire.

Caratteristiche Meta Quest 3S 256GB Meta Quest 3 512GB Prezzo attuale 350,55 (minimo storico) 549,99 Memoria interna 256 GB 512 GB Display 1832 x 1920 pixel per occhio 2064 x 2208 pixel per occhio Lenti Fresnel Pancake RAM 8 GB 8 GB (con chip più performante) Realtà mista Passthrough a colori Passthrough avanzato con maggiore definizione Abbonamento incluso 3 mesi Meta Quest+ 3 mesi Meta Quest+

In sintesi: con il Quest 3S a 350,55 si entra nella VR/MR con un visore completo e accessibile al suo miglior prezzo di sempre. Chi cerca invece memoria raddoppiata, display 4K e prestazioni top di gamma, può puntare al Quest 3 da 512GB a 549,99.