Prezzo folle per il top OLED da gaming: Alienware 27 QD-OLED a 460 invece di 599

Amazon abbassa in modo significativo il prezzo dell'Alienware 27 AW2725D, uno dei monitor gaming QD-OLED più avanzati della sua categoria, ora disponibile a 460,99 invece di 599. Un'occasione imperdibile per chi cerca un display di fascia alta capace di offrire prestazioni eccezionali in termini di fluidità, contrasto e reattività.

Il monitor utilizza un pannello QD-OLED da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), una combinazione ideale per ottenere un'immagine incredibilmente definita senza sacrificare la velocità. Il refresh rate raggiunge i 280Hz, mentre il tempo di risposta di soli 0,03 ms consente una nitidezza impressionante anche nelle scene più concitate. Parliamo, così, di un monitor gaming perfetto per gli FPS competitivi e per tutti quei giochi in cui la rapidità è fondamentale.

La tecnologia QD-OLED assicura una riproduzione dei colori estremamente accurata, con neri profondi e un contrasto praticamente infinito. La certificazione HDR True Black 400 valorizza ogni dettaglio nelle scene scure e luminose. Il tutto è accompagnato dalla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, che garantiscono immagini fluidissime senza tearing né stuttering.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre una dotazione completa che include USB-C, DisplayPort, due porte HDMI e una sezione USB per collegare periferiche aggiuntive. L'aggiunta della porta USB-C aumenta la versatilità del prodotto: è una funzionalità ormai indispensabile in tutti i monitor avanzati che permette di collegare laptop e dispositivi compatibili con un unico cavo.

La qualità costruttiva tipica di Alienware si combina con una copertura di garanzia superiore alla media: sono previsti 3 anni di garanzia Premium che includono la sostituzione del pannello anche in caso di singolo pixel difettoso, un plus molto raro nel settore dei monitor OLED.

Con questa offerta, Alienware AW2725D diventa uno dei monitor più competitivi del momento per chi vuole il massimo da un pannello QD-OLED a un prezzo sorprendentemente accessibile. Prestazioni, qualità visiva e affidabilità si uniscono in un prodotto che oggi rappresenta un affare difficile da ignorare.