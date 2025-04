Oggi è il giorno giusto per acquistare una periferica Logitech: le G PRO X 2 Lightspeed scendono da 289 a 183, insieme a molte altre offerte

Le G PRO X 2 Lightspeed sono dotate di nuovi driver al grafene che riproducono suoni più precisi e riducono sensibilmente la distorsione. Importante upgrade anche per l'autonomia. E non è l'unica periferica Logitech con un prezzo molto interessante oggi!

Le Logitech G Pro X 2 Lightspeed ripropongono lo stesso elegante design del modello precedente - lievemente modificato, ma basato sullo stesso resistente telaio in alluminio e acciaio - e migliorano alcuni aspetti fondamentali, primo fra tutti il suono.

Vengono quindi introdotti i nuovi driver PRO-G GRAPHENE che, come suggerisce il nome, si basano su un diaframma in grafene da 50 mm dotato di sospensione live edge, il che dovrebbe garantire una maggiore precisione nella riproduzione dei suoni, tempi di trasmissione più accurati e una distorsione ridotta. Per i giocatori tutto questo si traduce in una maggiore facilità nell'identificare in maniera chiara ogni suono e nell'individuarne la relativa posizione.

L'altro grande miglioramento riguarda l'autonomia. Ritroviamo la stessa tecnologia Lightspeed con cui Logitech G può azzerare la latenza e garantire un'ampia copertura, ma con le G Pro X 2 Lightspeed il produttore si è superato estendendo la durata della batteria: si passa dalle 20 ore di autonomia del primo modello alle 50 ore con una singola carica delle nuove cuffie. Al lancio, queste cuffie costavano 289 euro .

