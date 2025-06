Meta Quest 3S scende a 299 euro: il visore VR di riferimento tocca il minimo storico

Meta Quest 3S è ora disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: soli 299 euro per la versione da 128 GB. Si tratta di un'offerta eccezionale per chi vuole avvicinarsi al mondo della realtà virtuale e mista senza spendere cifre elevate

Incluso nel pacchetto con Meta Quest 3S, il più recente dei visori di Meta con solo qualche compromesso rispetto al visore principale Meta Quest 3, anche il gioco Batman: Arkham Shadow e tre mesi gratuiti di abbonamento a Meta Quest+, il servizio che dà accesso a una selezione di giochi ogni mese.

Il Quest 3S è il nuovo visore entry-level di Meta, progettato per offrire un'esperienza VR completa a un costo contenuto. A differenza del Quest 3, adotta lenti Fresnel e ha un campo visivo leggermente più ridotto, ma mantiene una risoluzione di 1832 x 1920 pixel per occhio e una dotazione di 8 GB di RAM. Supporta la realtà mista, funziona completamente senza fili e offre un’esperienza utente fluida e immersiva.

Chi ha bisogno di più spazio di archiviazione può optare per la versione da 256 GB, ora in sconto a 389,99 euro (invece di 439,99). Anche in questo caso sono inclusi contenuti bonus che rendono l’offerta interessante per chi vuole una libreria più ampia di giochi e app.

Per chi cerca invece il massimo in termini di prestazioni, il Meta Quest 3 resta la scelta premium. Con risoluzione 4K per occhio, lenti pancake e una potenza di calcolo superiore del 100% rispetto al Quest 2, rappresenta lo standard attuale per la VR ad alte prestazioni.

Ma a 299 euro, Meta Quest 3S diventa oggi la porta d’ingresso ideale alla realtà virtuale, perfetta per curiosi, appassionati e nuovi utenti in cerca di un’esperienza coinvolgente senza investimenti importanti.