I 7 monitor gaming più scontati su Amazon: 4K, 240Hz e HDR a prezzi mai visti

Amazon propone una serie di offerte particolarmente vantaggiose sui monitor da gaming, con sconti che arrivano quasi al 50% e modelli adatti a tutte le esigenze, dal 4K per il massimo dettaglio fino agli schermi Full HD ad alta frequenza di aggiornamento. Ecco una panoramica dei sette modelli più scontati disponibili ora.

ASUS ROG Strix XG27UQR offre un pannello IPS 4K da 27 pollici con refresh rate di 144Hz e tempo di risposta di 1 ms, compatibilità G-SYNC e certificazione DisplayHDR 400. La copertura DCI-P3 al 90% garantisce colori ricchi, mentre la posizione regolabile aumenta il comfort. Prezzo attuale: 519,70 per un pannello che normalmente ha un prezzo che si aggira sugli 800 euro.

Gawfolk 27 IPS combina risoluzione 4K, refresh rate di 144Hz e risposta di 1 ms con supporto FreeSync. La copertura sRGB al 128% e lampio angolo di visione di 178° lo rendono ideale per contenuti ad alta fedeltà. Con HDMI 2.1, DisplayPort e supporto VESA regolabile in altezza e rotazione, è proposto a 269,99 , un gran bel prezzo se confronto alle specifiche proposte.

AOC Gaming 24G4HA è un 24 Full HD con frequenza di aggiornamento di 200Hz e tempo di risposta di 1 ms, compatibile G-Sync e HDR10. Dispone di due HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4, regolazione in altezza e altoparlanti integrati. In offerta a 139 .

HP OMEN 27u integra un pannello IPS 4K UHD 144Hz con 1 ms di risposta, DisplayHDR 400 e luminosità di 450 nits. Supporta AMD FreeSync, HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C e USB-A, con struttura VESA 100x100 mm. Prezzo: 449,99 .

MSI MAG321QR-QD presenta uno schermo IPS Quantum Dot da 31,5 con risoluzione WQHD (2560x1440), refresh rate di 170Hz e 1 ms di risposta. Offre copertura sRGB al 140%, DisplayHDR 400 e FreeSync Premium. Con porte DP 1.2a, HDMI 2.0b e USB Type-C, è disponibile a 375,80 .

Infine, i Samsung Odyssey, sempre un punto di riferimento per i giocatori perché uniscono affidabilità, qualità e prestazioni di alto livello, a buoni prezzi quando in offerta. Samsung Odyssey G3 (S27DG302) propone un pannello VA Full HD da 27 a 180Hz, tempo di risposta 1 ms e supporto AMD FreeSync. Include HDMI, DisplayPort, ingresso audio, supporto regolabile in altezza e funzione pivot. Prezzo scontato da 249 a 129,99 .

Samsung Odyssey G4 (S27BG400) monta un pannello IPS Full HD da 27 con frequenza di aggiornamento di 240Hz - l'unico con un refresh rate così alto tra quelli qui proposti -, tempo di risposta 1 ms (GtG), FreeSync Premium e compatibilità G-SYNC. Dispone di HDMI, DisplayPort, supporto regolabile e funzioni Eye Saver e Flicker Free. Prezzo ridotto da 289 a 171,66 .

Chi vuole approfittare di queste offerte può consultare la pagina Amazon dedicata ai monitor gaming in sconto e scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.