Black Friday Monitor 2025: OLED, QD-OLED, 240 Hz e Ultrawide in super sconto, ecco i modelli migliori
Tra pannelli OLED a 0,03 ms, QHD da 180 Hz, Full HD ultraveloci e mastodontici 49 pollici curvi, questo Black Friday porta in offerta alcune delle soluzioni più interessanti per gaming, produttività e intrattenimentodi Redazione pubblicata il 21 Novembre 2025, alle 11:01 nel canale Periferiche
Il Black Friday 2025 offre una gamma vastissima di monitor che spaziano dai modelli Full HD ad alto refresh rate fino agli spettacolari pannelli OLED e QD-OLED pensati per chi vuole il massimo della qualità d'immagine. La scelta è ampia e tocca dimensioni, tecnologie e fasce di prezzo molto diverse, ma tutte accomunate da sconti davvero importanti che rendono questi schermi particolarmente interessanti per aggiornare la propria postazione.
Super economici
AOC 24B31H - Monitor Full HD da 24 pollici, 120 Hz, sincronizzazione adattiva dell'immagine 1920x1080, 1x D-Sub, 1x HDMI 1.4 nero, 24 inch FHD IPS, 100 Hz, No Altoparlanti89.00 59.00 Compra ora
AOC Gaming 24G4XE Monitor FHD da 24 pollici, 180 Hz, 1 ms, FreeSync Prem., G-Sync comp., HDR10 1920x1080, HDMI, DisplayPort nero, 24 pollice FHD, Fast IPS, Supporto fisso119.00 74.90 Compra ora
Tra le proposte più accessibili spiccano i monitor da 24 pollici pensati per chi desidera un display semplice ma fluido. I modelli con pannello IPS o VA e refresh tra i 120 e i 180 Hz rappresentano la porta dingresso ideale per il gaming competitivo, grazie alla risoluzione Full HD, ai tempi di risposta contenuti e alla presenza di tecnologie come Adaptive Sync e FreeSync. Sono soluzioni perfette per configurazioni economiche oppure per postazioni secondarie, mantenendo comunque una buona fedeltà cromatica e una fluidità superiore ai classici 60 Hz.
Full HD
KOORUI Monitor Gaming 27 Pollici, Schermo Pc 240Hz, FHD, 1ms, Adaptive Sync (1920 x 1080p, DCI-P3 90%, SRGB 100%, HDMI, DisplayPort, VESA 75x75)126.99 119.99 Compra ora
Salendo di livello, i monitor da 25 e 27 pollici con refresh rate tra 200 e 240 Hz offrono un notevole miglioramento in termini di reattività. Qui troviamo pannelli IPS rapidissimi che uniscono velocità e precisione cromatica, con tempi di risposta che sfiorano o raggiungono 1 ms GtG. Questi schermi offrono un equilibrio eccellente per gli eSport e per chi possiede schede video capaci di mantenere alti framerate. Molti modelli integrano anche funzioni ergonomiche come regolazione in altezza e rotazione pivot, ideali per chi passa ore alla scrivania.
QHD
MSI MAG 275QF Monitor Gaming 27" WQHD - IPS (2560 x 1440) WQHD, 180Hz / 0.5ms, Adaptive-Sync, Rapid IPS - DP 1.4, HDMI 2.0b284.99 149.00 Compra ora
MSI G272QPF E2 Monitor Gaming da 27" WQHD - Pannello Rapid IPS (2560 x 1440), 180 Hz / 1ms GtG, Gamut di Colori 125% sRGB, Adaptive-Sync - DP 1.4, HDMI 2.0b CEC299.00 149.00 Compra ora
AOC Gaming CQ32G4VE Monitor curvo QHD da 32 pollici, 180 Hertz, 0,5 ms, HDR10, FreeSync Premium 2560x1440, HDMI, DisplayPort nero/grigio, 32 pollice FHD Curvo, 180 Hz, Supporto fisso229.00 166.43 Compra ora
La fascia più ricercata dagli appassionati è però quella dei monitor QHD da 27 a 32 pollici. Questi display uniscono la risoluzione 2560×1440 a frequenze di aggiornamento di 165/180/200 Hz, offrendo una qualità dimmagine superiore senza rinunciare alla fluidità necessaria nel gaming. I pannelli IPS e VA di nuova generazione spingono forte anche sul fronte HDR, mentre la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium garantisce un'esperienza priva di tearing. I modelli curvi da 32 pollici aggiungono un livello di immersione notevole, perfetti per RPG, simulazioni e contenuti cinematografici.
OLED e QD-OLED
MSI MAG 273QP QD-OLED X24, monitor Gaming 26,5" WQHD (2560 x 1440) QD OLED, refresh rate 240 Hz, tempo di risposta 0,03 ms, 99% DCI-P3, E565.00 499.00 Compra ora
Per chi cerca il massimo della tecnologia, il Black Friday mette in vetrina una nuova generazione di monitor OLED e QD-OLED. Schermi da 26,5 a 34 pollici con tempi di risposta che scendono fino a 0,03 ms, contrasto infinito, picchi luminosi superiori e copertura quasi totale degli spazi colore professionali. Le varianti più spinte arrivano a 240 o addirittura 280 Hz come nel caso di questo splendido ASUS ROG.
Samsung Odyssey
All'estremo opposto dello spettro troviamo invece i monitor ultrawide più grandi, come gli spettacolari 49 pollici in formato 32:9. Questi pannelli QD-OLED offrono una superficie visiva immensa, una risoluzione doppia rispetto al 1440p orizzontale e un HDR avanzato con tecnologia HDR10+. Sono schermi pensati per chi desidera sostituire una configurazione multi-monitor con ununica soluzione curva e continua, ottenendo un vantaggio enorme sia nella produttività professionale sia nei giochi di guida, volo e simulazione.
Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24DG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 180 Hz, 1 ms, AMD FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode114.99 99.90 Compra ora
Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S25BG400), Flat, 25'', 1920x1080 FHD, IPS, 240Hz, 1ms (GtG), Freesync, G-Sync, HDMI, DP, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free152.11 139.90 Compra ora
Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32CG510EU), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR10, VA, 165Hz, 1ms (MPRT), AMD FreeSync Premium, HDMI, DP199.90 169.90 Compra ora
I Samsung Odyssey sono sempre particolarmente apprezzati dai giocatori per qualità dei materiali e prestazioni, queste le occasioni migliori al Black Friday. Occhio al G6 OLED.
Chi preferisce un'esperienza immersiva può optare per il PHILIPS Evnia: monitor curvo OLED WQHD da 34 pollici, 175 Hz, 0,03 ms, compatibile FreeSync Premium Pro e G-Sync, con hub USB integrato. Prezzo in offerta: 549, minimo storico.
Ultrawide economici
LG 27U511SA Monitor Smart 27" Full HD IPS HDR, webOS con app di streaming, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Screen Share, Speaker Stereo 10W, 2x HDMI, 2x USB, 100Hz, Eye Care Mode, Telecomando, Bianco199.99 149.99 Compra ora
LG 29U511A Monitor UltraWide 21:9 29" IPS, WFHD (2560x1080), HDR10, 100Hz, sRGB 99%, HDMI, DisplayPort, Uscita Cuffie, Schermo Antiriflesso, Reader Mode, Flicker Safe, Nero199.99 159.99 Compra ora
Infine, non mancano i monitor ultrawide economici pensati per chi lavora o consuma contenuti multimediali. Modelli da 29 e 34 pollici con pannello IPS, risoluzione WFHD, copertura colore elevata e refresh fino a 100 Hz rappresentano una scelta perfetta per lo smart working, grazie alla maggiore superficie orizzontale che facilita luso di più applicazioni affiancate.