Black Friday Monitor 2025: OLED, QD-OLED, 240 Hz e Ultrawide in super sconto, ecco i modelli migliori

Tra pannelli OLED a 0,03 ms, QHD da 180 Hz, Full HD ultraveloci e mastodontici 49 pollici curvi, questo Black Friday porta in offerta alcune delle soluzioni più interessanti per gaming, produttività e intrattenimento

Il Black Friday 2025 offre una gamma vastissima di monitor che spaziano dai modelli Full HD ad alto refresh rate fino agli spettacolari pannelli OLED e QD-OLED pensati per chi vuole il massimo della qualità d'immagine. La scelta è ampia e tocca dimensioni, tecnologie e fasce di prezzo molto diverse, ma tutte accomunate da sconti davvero importanti che rendono questi schermi particolarmente interessanti per aggiornare la propria postazione.

Super economici

Tra le proposte più accessibili spiccano i monitor da 24 pollici pensati per chi desidera un display semplice ma fluido. I modelli con pannello IPS o VA e refresh tra i 120 e i 180 Hz rappresentano la porta dingresso ideale per il gaming competitivo, grazie alla risoluzione Full HD, ai tempi di risposta contenuti e alla presenza di tecnologie come Adaptive Sync e FreeSync. Sono soluzioni perfette per configurazioni economiche oppure per postazioni secondarie, mantenendo comunque una buona fedeltà cromatica e una fluidità superiore ai classici 60 Hz.

Full HD

Salendo di livello, i monitor da 25 e 27 pollici con refresh rate tra 200 e 240 Hz offrono un notevole miglioramento in termini di reattività. Qui troviamo pannelli IPS rapidissimi che uniscono velocità e precisione cromatica, con tempi di risposta che sfiorano o raggiungono 1 ms GtG. Questi schermi offrono un equilibrio eccellente per gli eSport e per chi possiede schede video capaci di mantenere alti framerate. Molti modelli integrano anche funzioni ergonomiche come regolazione in altezza e rotazione pivot, ideali per chi passa ore alla scrivania.

QHD

La fascia più ricercata dagli appassionati è però quella dei monitor QHD da 27 a 32 pollici. Questi display uniscono la risoluzione 2560×1440 a frequenze di aggiornamento di 165/180/200 Hz, offrendo una qualità dimmagine superiore senza rinunciare alla fluidità necessaria nel gaming. I pannelli IPS e VA di nuova generazione spingono forte anche sul fronte HDR, mentre la compatibilità con G-Sync e FreeSync Premium garantisce un'esperienza priva di tearing. I modelli curvi da 32 pollici aggiungono un livello di immersione notevole, perfetti per RPG, simulazioni e contenuti cinematografici.

OLED e QD-OLED

Per chi cerca il massimo della tecnologia, il Black Friday mette in vetrina una nuova generazione di monitor OLED e QD-OLED. Schermi da 26,5 a 34 pollici con tempi di risposta che scendono fino a 0,03 ms, contrasto infinito, picchi luminosi superiori e copertura quasi totale degli spazi colore professionali. Le varianti più spinte arrivano a 240 o addirittura 280 Hz come nel caso di questo splendido ASUS ROG.

Samsung Odyssey

All'estremo opposto dello spettro troviamo invece i monitor ultrawide più grandi, come gli spettacolari 49 pollici in formato 32:9. Questi pannelli QD-OLED offrono una superficie visiva immensa, una risoluzione doppia rispetto al 1440p orizzontale e un HDR avanzato con tecnologia HDR10+. Sono schermi pensati per chi desidera sostituire una configurazione multi-monitor con ununica soluzione curva e continua, ottenendo un vantaggio enorme sia nella produttività professionale sia nei giochi di guida, volo e simulazione.

I Samsung Odyssey sono sempre particolarmente apprezzati dai giocatori per qualità dei materiali e prestazioni, queste le occasioni migliori al Black Friday. Occhio al G6 OLED.

Chi preferisce un'esperienza immersiva può optare per il PHILIPS Evnia: monitor curvo OLED WQHD da 34 pollici, 175 Hz, 0,03 ms, compatibile FreeSync Premium Pro e G-Sync, con hub USB integrato. Prezzo in offerta: 549, minimo storico.

Ultrawide economici

Infine, non mancano i monitor ultrawide economici pensati per chi lavora o consuma contenuti multimediali. Modelli da 29 e 34 pollici con pannello IPS, risoluzione WFHD, copertura colore elevata e refresh fino a 100 Hz rappresentano una scelta perfetta per lo smart working, grazie alla maggiore superficie orizzontale che facilita luso di più applicazioni affiancate.