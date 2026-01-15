Steam Machine: requisiti Verified piu' semplici rispetto a Steam Deck, conferma da Valve

Valve conferma che il programma Verified per la nuova Steam Machine avrà meno vincoli rispetto a Steam Deck. I giochi gia' verificati sulla console portatile saranno automaticamente compatibili sul cubo da salotto, grazie all'hardware nettamente superiore

Valve ha rivelato dettagli sul programma di verifica per la Steam Machine, il mini PC da salotto annunciato lo scorso novembre e atteso per il primo trimestre 2026. Secondo il designer Lawrence Yang, intervistato da Game Developer, i requisiti per ottenere il badge "Steam Machine Verified" saranno meno stringenti rispetto a quelli per Steam Deck.

"Una regola semplice: se un titolo e' Verified su Steam Deck, lo sarà anche su Steam Machine", ha dichiarato Yang, sottolineando che l'hardware del nuovo dispositivo, circa sei volte più potente del portatile, elimina ovviamente molti dei limiti imposti dalla batteria e dal form factor handheld. Si tratta di un approccio che punta a semplificare il processo per gli sviluppatori, assicurando così la disponibilità di una vasta libreria di giochi ottimizzati fin dal lancio del sistema.

La Steam Machine, equipaggiata con un processore AMD Zen 4 a sei core, GPU RDNA 3, fino a 2TB di storage e alimentazione da 300W, è pensata per un'esperienza videludica "da soggiorno", collegata alla TV, con supporto a 4K a 60 fps tramite FSR. A differenza di Steam Deck, non impone vincoli su controlli integrati o schermo, rendendo di conseguenza la verifica meno severa.

Valve continua a puntare su SteamOS per un'esperienza plug-and-play, simile a una console ma con la flessibilita' del PC. Giochi come Baldur's Gate 3, che su Steam Deck richiedono compromessi grafici, dovrebbero girare fluidamente a impostazioni elevate. Il badge Verified resterà un indicatore chiave per gli utenti, anche in virtù della potenza hardware del sistema che supera quella di Xbox Series X e PS5 in alcuni aspetti.

Non è ancora chiaro il prezzo, ma Valve punta a un "great value" competitivo con build entry-level. Per i titoli VR su Steam Frame, il processo sara' simile, con test e feedback dedicati. Questa politica amplia l'ecosistema Steam, incentivando gli sviluppatori verso l'ottimizzazione senza eccessive barriere.