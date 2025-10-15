Risparmiate 140: Apple Mac mini con chip M4 a 589 su Amazon, il Mac più economico di tutti

Il Mac più economico di tutti, ma sempre con il prestigioso chip M4, è in offerta su Amazon a soli 589, ovvero 140 in meno rispetto al sito Apple. L'occasione è veramente ghiotta per acquistarne uno, che dite?

Apple Mac mini con chip M4 su Amazon anche oggi costa solo 589 , contro un prezzo di listino di 729. 140 risparmiati. Si tratta del computer desktop Apple più accessibile della gamma, senza compromessi in termini di potenza e con la massima compattezza.

Il sistema è equipaggiato con CPU 10-core e GPU 10-core, affiancate da 16 GB di memoria unificata e 256 GB di archiviazione SSD. Questa configurazione garantisce alte prestazioni sia per la produttività che per lintrattenimento domestico.

Sul fronte delle connessioni, Apple Mac mini M4 offre porte Thunderbolt, HDMI e Gigabit Ethernet, così da assicurare trasferimenti rapidi e stabilità di rete. Inoltre, la compatibilità con iPhone e iPad permette di integrarlo senza difficoltà allinterno dellecosistema Apple, sfruttando al meglio continuità e sincronizzazione tra dispositivi.

Il formato compatto rende Mac mini M4 una scelta ideale per chi cerca un computer desktop potente ma che occupa poco spazio. Un'offerta Amazon che abbassa notevolmente la soglia d'ingresso al mondo Mac.