iPadOS 26 è la vera rivoluzione di Apple! L'iPad è finalmente un computer a tutti gli effetti

Dopo anni di attesa e richieste da parte degli utenti, Apple ha finalmente compiuto il grande passo: iPadOS 26, presentato alla WWDC 2025, non è un semplice aggiornamento, ma una rivoluzione che ridefinisce il ruolo dell’iPad nell’ecosistema Apple. Per la prima volta, il tablet della Mela offre un’esperienza multitasking matura e completa, con finestre regolabili, barra dei menu e un’interfaccia che strizza l’occhio a quella dei Mac, senza rinunciare alla fluidità touch che ha reso celebre il dispositivo.

Un multitasking “da computer” finalmente su iPad

La novità più attesa e dirompente è senza dubbio il nuovo sistema di gestione delle finestre. Con iPadOS 26, le app possono essere aperte in finestre vere e proprie: si possono ridimensionare liberamente, spostare ovunque sullo schermo, sovrapporre e minimizzare tramite i classici pulsanti colorati che ogni utente Mac conosce a memoria. Non si tratta di un semplice restyling: la gestione delle finestre è intuitiva, pensata per il touch ma perfetta anche con mouse e trackpad, grazie a un puntatore preciso e gesti mutuati da macOS.

Il vecchio Stage Manager non sparisce, ma viene superato da un sistema più versatile e naturale, mentre Split View e Slide Over – strumenti ormai datati e limitanti – vengono ufficialmente rimossi. Ora, il multitasking su iPad non ha più nulla da invidiare a quello di un computer tradizionale: è possibile affiancare più app, organizzarle con il window tiling (basta un flick per disporle automaticamente) e richiamare Exposé per avere una panoramica di tutte le finestre aperte.

Barra dei menu, file manager e app potenziate: l’iPad parla la lingua del Mac

Un altro elemento che segna il salto di qualità è la nuova barra dei menu, accessibile con un semplice swipe dall’alto o tramite trackpad. Non è solo un dettaglio estetico: offre comandi contestuali, funzioni di ricerca e suggerimenti, e può essere personalizzata dagli sviluppatori per ogni app. L’esperienza d’uso diventa così familiare per chi arriva dal mondo desktop, ma mantiene la tipica immediatezza touch dell’iPad.

Anche il file manager riceve un upgrade importante: la nuova app File consente una gestione più avanzata di documenti e cartelle, con download e accesso rapido tramite il Dock. Debutta inoltre l’app Anteprima, che permette di visualizzare e annotare PDF e immagini, sfruttando appieno Apple Pencil e le funzioni di markup. Non manca la possibilità di selezionare ingressi audio e video, una richiesta storica degli utenti professionali.

Un design rinnovato e coerente con l’ecosistema Apple

iPadOS 26 introduce anche Liquid Glass, un nuovo linguaggio visivo che rende l’interfaccia più moderna, dinamica e coerente con iOS 26 e macOS 26. La trasparenza, i riflessi e le animazioni danno vita a un’esperienza più immersiva e personalizzabile, senza sacrificare la semplicità che ha sempre caratterizzato iPadOS.

Compatibilità e accessibilità: la rivoluzione per tutti

La nuova gestione delle finestre e le principali novità di iPadOS 26 saranno disponibili su tutti i modelli compatibili, inclusi l’iPad base e l’iPad mini. Su dispositivi più datati ci saranno alcune limitazioni (ad esempio, il numero massimo di finestre aperte in contemporanea), ma la trasformazione coinvolgerà l’intera gamma, democratizzando l’esperienza “da computer” anche su tablet più economici.

Apple ha scelto una strategia intelligente: le nuove funzioni non sono invasive e restano opzionali. L’utente meno esperto potrebbe non accorgersi subito della rivoluzione, visto che le app si aprono ancora a schermo intero per impostazione predefinita. Solo chi desidera sfruttare il multitasking avanzato scoprirà la piccola icona per il ridimensionamento nell’angolo delle finestre, mantenendo così la doppia anima dell’iPad: semplice per chi vuole immediatezza, potente per chi cerca produttività avanzata.

iPad e Mac: sempre più vicini, ma ancora distinti

Con iPadOS 26, il confine tra iPad e Mac si assottiglia come mai prima d’ora. L’iPad Pro, già vicino per prezzo e specifiche al MacBook Air, ora offre un’esperienza d’uso sorprendentemente simile. Apple, però, continua a mantenere una distinzione netta tra i due mondi, evitando di parlare apertamente di “fusione” tra sistemi operativi. Durante la WWDC, le sessioni dedicate a iPadOS e macOS sono state volutamente separate, per non alimentare la percezione di sovrapposizione.

Nonostante ciò, la tentazione di confrontare direttamente i due dispositivi è più forte che mai. L’iPad, con tastiera e trackpad, può sostituire il notebook per moltissimi utenti, soprattutto ora che le limitazioni software sono state abbattute. Resta da vedere come Apple gestirà questa nuova concorrenza interna, ma è certo che l’iPad non è mai stato così vicino a diventare “il computer per tutti”.

La vera maturità dell’iPad

iPadOS 26 rappresenta la maturità definitiva del tablet Apple. Dopo quindici anni di evoluzione, l’iPad abbandona i compromessi e si propone come un computer vero, capace di soddisfare esigenze sia creative che professionali. La rivoluzione delle finestre, la barra dei menu, il nuovo file manager e le app potenziate sono solo alcuni degli ingredienti di un aggiornamento che cambia davvero tutto.

Per chi ha sempre sognato di usare l’iPad come unico computer, il momento è arrivato. E per Apple, si apre una nuova era in cui il tablet non è più solo un dispositivo “da divano”, ma una piattaforma versatile e potente, pronta a raccogliere la sfida dei laptop tradizionali.