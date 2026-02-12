Apple rilascia iOS 26.3 e apre un po' di più iPhone al mondo esterno

Apple ha ufficialmente reso disponibile al pubblico iOS 26.3 insieme alla controparte per tablet, iPadOS 26.3. L'azienda californiana ha finalizzato un pacchetto di modifiche strutturali focalizzato sull'ottimizzazione dell'esperienza per chi utilizza strumenti estranei all'ambiente nativo. Gli individui in possesso di terminali supportati possono procedere all'installazione attraverso l'applicazione delle impostazioni, tramite una rapida navigazione nella sezione generale e la successiva selezione della voce relativa all'aggiornamento software.

Il cambiamento più evidente riguarda l'introduzione di un meccanismo integrato per facilitare il passaggio verso Android. Chiunque volesse abbandonare iPhone in passato doveva spesso affrontare un percorso frustrante e fare affidamento su software di terze parti o eseguire laboriosi salvataggi manuali per non perdere i propri ricordi digitali. La release fresca di lancio include, invece, un'opzione dedicata direttamente nel sottomenu del ripristino. Un tocco sul comando fa partire una procedura guidata rapida, dove l'utente deve soltanto inquadrare un codice QR generato dal nuovo smartphone basato sul sistema del robottino verde.

iOS 26.3: switch semplice verso Android e nuove logiche per gli accessori esterni

L'operazione lancia un trasferimento diretto, senza fili e sicuro, capace di spostare fotografie, video personali, liste dei contatti, impegni del calendario e blocchi di appunti. La scelta di introdurre uno strumento così "amichevole" nei confronti della piattaforma concorrente non deriva solamente dalla benevolenza di Apple, ma anche e soprattutto dalle recenti direttive imposte dall'Unione Europea per promuovere la concorrenza leale.

iOS 26.3 allarga le maglie della compatibilità anche per quanto concerne l'interazione quotidiana con accessori di terze parti, sia per quanto riguarda le notifiche di smartwatch e smartband, che adesso possono essere più ricche di contenuti, sia nel comparto audio, con le cuffie senza fili non marchiate dalla mela morsicata che ottengono privilegi storicamente associati solo ai modelli ufficiali. Il semplice gesto di avvicinare la custodia di ricarica aperta allo schermo di iPhone farà apparire adesso un avviso per l'accoppiamento immediato.

iOS 26.3 include anche un'impostazione per limitare il tracciamento della posizione degli operatori, anche se è limitata a pochi provider nel mondo e funzionante solo per i dispositivi dotati di modem C1 o C1X.

L'aggiornamento include anche affinamenti estetici minori, concentrati principalmente nella schermata di personalizzazione. Entrambi i pacchetti di installazione sono pronti per il download gratuito. Apple raccomanda di mantenere il dispositivo collegato a una fonte di alimentazione e di completare un backup precauzionale prima del riavvio del sistema, un accorgimento utile per evitare spiacevoli imprevisti durante la scrittura dei file essenziali.