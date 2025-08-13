Apple respinge le accuse di Elon Musk e difente l'App Store: "equo e senza pregiudizi"

Apple respinge categoricamente le accuse di Elon Musk secondo cui l'App Store favorirebbe OpenAI, impedendo ad altre aziende di intelligenza artificiale di raggiungere le posizioni più alte nelle classifiche.

La Mela, in una dichiarazione inviata a Bloomberg, ha sottolineato che l'App Store è "progettato per essere equo e privo di pregiudizi" e che "presenta migliaia di app tramite classifiche, raccomandazioni algoritmiche e liste curate da esperti, basandosi su criteri oggettivi". Per Apple, l'obiettivo del suo store di applicazioni, è quello di offrire proposte "sicure agli utenti e opportunità preziose agli sviluppatori, collaborando con molti per aumentare la visibilità delle app in categorie in rapida evoluzione".

Le accuse di Musk erano state particolarmente dure: ha definito una "violazione antitrust senza alcun dubbio" il presunto favoritismo di Apple verso OpenAI, annunciando che la sua azienda xAI avrebbe intrapreso "immediate azioni legali".

In un altro post su X, Musk aveva chiesto ad Apple perché rifiutasse di inserire le app X o Grok nella sezione "Must Have". Ha inoltre affermato che X sia "la app di notizie numero uno al mondo" mentre Grok è posizionata quinta tra tutte le app. "Stai facendo politica? Che succede?" ha domandato Musk, senza tuttavia fornire prove a supporto delle sue affermazioni.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation.



xAI will take immediate legal action.  Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

A confutare l'opinione di Musk c'è l'episodio di DeepSeek: a gennaio l'app cinese di intelligenza artificiale era riuscita a scalare la classifica delle app gratuite più scaricate su App Store, superando anche ChatGPT di OpenAI. Inoltre, come evidenziato da X stesso nelle Community Notes, nell'app store indiano a luglio Perplexity ha raggiunto la vetta delle classifiche generali. Entrambe queste app hanno ottenuto questi risultati successivamente all'annuncio della partnership fra Apple e OpenAI avvenuto lo scorso anno.

Lo stesso CEO di OpenAI, Sam Altman, ha risposto all'accusa di Musk definendola una "affermazione notevole", citando a sua volta accuse rivolte a Musk di manipolare la piattaforma X per favorire se stesso e le sue aziende a discapito di competitor e persone a lui sgradite. In risposta, Musk ha replicato tramite un post su X definendo Altman un bugiardo.