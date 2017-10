10 offerte Amazon di oggi a cui dare assolutamente un'occhiata (fra cui un PC a soli 150 euro!)

Mini-PC a 150 euro, portatili a poco meno di 280 euro. Le offerte odierne di Amazon sono molto invitanti e sono tante. Vi segnaliamo i prodotti a cui vale la pena dare un'occhiata: oltre al Mini-PC Beelink AP34, ottimo per una soluzione HTPC da collegare sia al TV che al monitor, troviamo un portatile HP con CPU Celeron ed SSD. Sono computer con una dotazione hardware di base, affidabili, ma con unità flash per lo storage. Da non sottovalutare gli adattatori USB-C a micro USB per utilizzare tutti gli accessori dei vecchi smartphone con i nuovi dotati del moderno connettore, il Doogee BL5000 con batteria da 5.050 mAh integrata e un'enorme autonomia operativa, l'altoparlante SoundPeats e il router ASUS DSL-AC88U per reti senza compromessi!

Vi proponiamo inoltre tre dash-cam, tre piccole videocamere pensate per essere utilizzate in auto e registrare tutto quello che avviene in strada. Supportano la visione notturna e hanno caratteristiche tecniche diverse in base al modello. Molto interessante a nostro avviso la dash-cam di HP, proposta ad una cifra concorrenziale rispetto alle soluzioni meno blasonate dei produttori cinesi.