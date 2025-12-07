Stop ai social per gli Under 16: l'Australia è pronta e Meta ha iniziato a bloccare gli account

Il 10 dicembre segnerà un punto di svolta per il mondo dei social network, almeno in Australia. Tra pochi giorni, infatti, scatterà il blocco degli account per gli utenti che non hanno ancora compiuto 16 anni. La misura, che inevitabilmente ha fatto e continuerà a far discutere, è stata fortemente voluta dal Governo locale, anche in considerazione dell'elevato utilizzo dei social da parte dei ragazzi con età compresa tra 10 e 15 anni. Meta ha già avviato le procedure per la sospensione degli account e altri social seguiranno l'esempio in queste ore.

Blocco dei social

Il blocco dei social diventerà effettivo tra poche ore ma Meta ha già avviato le procedure per bloccare gli account degli Under 16 (150 mila account su Facebook e 350 mila account su Instagram). In questo modo l'azienda potrà evitare una sanzione, adeguandosi in tempo alla normativa.

Altri social seguiranno l'esempio. Gli utenti Meta che vengono identificati erroneamente come Under 16 possono richiedere una seconda verifica, con un video selfie e un documento di identità. Considerando le difficoltà del processo, in ogni caso, non è escluso che si registrino alcuni casi di account sospesi a utenti che hanno già compiuto 16 anni.

La questione, però, non è chiusa, tanto che la stessa Meta sta cercando di convincere il Governo australiano ad adottare una misura meno restrittiva o comunque una soluzione più efficace per la verifica dell'età. Una proposta riguarda il trasferimento dell'onere della verifica dall'app allo store. In questo modo basterebbe una sola procedura di verifica valida per tutte le app.