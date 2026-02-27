Jack Dorsey taglia il 40% di Block: 4.000 dipendenti a casa, il titolo vola a +20%. La colpa? L'AI

Jack Dorsey, l'imprenditore famoso per aver fondato Twitter, ha firmato quello che potrebbe essere uno dei messaggi aziendali più discussi degli ultimi anni. Con una lettera pubblica diffusa su X, il fondatore e CEO di Block  la società attiva nei pagamenti digitali e parzialmente nel settore Bitcoin e stablecoin  ha annunciato la riduzione del personale da oltre 10.000 a circa 6.000 dipendenti: oltre 4.000 persone lasciano l'azienda o entrano in un processo di consultazione.

Il piano di uscita prevede 20 settimane di stipendio più una settimana aggiuntiva per ogni anno di anzianità, equity maturata fino alla fine di maggio, 6 mesi di assistenza sanitaria, i dispositivi aziendali e 5.000 dollari destinati alla transizione professionale. Per i dipendenti fuori dagli Stati Uniti sono previste condizioni analoghe, adattate alle normative locali.

Il motivo: non una crisi, ma l'AI

Dorsey è stato esplicito: Block non è in difficoltà finanziarie. Il gross profit è in crescita, la base clienti si espande e la redditività migliora. La ragione dei tagli è un'altra. Secondo il CEO, gli strumenti di intelligenza artificiale già sviluppati e adottati internamente, combinati con team più snelli e meno gerarchici, hanno reso possibile un nuovo modello operativo che cambia strutturalmente il modo di costruire e gestire un'azienda  e questo processo sta accelerando rapidamente.

Di fronte a questa realtà, Dorsey ha scelto un'azione netta e immediata rispetto a una riduzione graduale distribuita su mesi o anni. A suo dire, tagli ripetuti nel tempo danneggiano il morale interno, la concentrazione del team e la fiducia di clienti e azionisti. Meglio una decisione dura e chiara, su cui costruire poi da una base solida e consapevole.

we're making @blocks smaller today. here's my note to the company.



today we're making one of the hardest decisions in the history of our company: we're reducing our organization by nearly half, from over 10,000 people to just under 6,000. that means over 4,000 of you are  jack (@jack) February 26, 2026

Wall Street ha accolto l'annuncio con entusiasmo. Il titolo Block ha registrato un rialzo di circa il 20% nelle ore successive alla diffusione della notizia, segnale che gli investitori leggono il taglio come un passo verso maggiore efficienza e marginalità futura. Non è la prima volta che una riduzione drastica dell'organico viene premiata dai mercati: quando Elon Musk acquisì Twitter e licenziò circa il 90% dei dipendenti, la piattaforma continuò a funzionare senza interruzioni rilevanti.

C'è un contesto da non trascurare. Nel 2019 Block contava 3.900 dipendenti; oggi ne ha 10.000, e nei prossimi mesi scenderà a 6.000. Lo stesso Dorsey ha ammesso che durante la pandemia l'azienda ha fatto over-hiring, legato alla costruzione parallela di due strutture societarie distinte  Square e Cash App  una rotta che però è già stata in parte corretta a partire da metà 2024.

Lo spettro del Citrini Report

Il tempismo dell'annuncio non è passato inosservato. Solo pochi giorni fa ha iniziato a circolare il cosiddetto Citrini Report, un documento che ipotizza scenari futuri di disoccupazione strutturale legata all'AI, con i cosiddetti white collar costretti a reinventarsi in ruoli manuali perché le loro mansioni tradizionali non esisteranno più. A 72 ore dalla diffusione di quel report, l'annuncio di Dorsey ha alimentato ulteriormente il dibattito: Block sarà la prima di una lunga serie? Quante altre aziende seguiranno lo stesso percorso nei prossimi mesi?

Per il momento si tratta di un singolo caso, per quanto eclatante. Ma la domanda che aleggia sui mercati, nelle redazioni e nelle sale riunioni di mezzo mondo è sempre la stessa: l'AI sta iniziando davvero a sostituire il lavoro umano su larga scala, o stiamo assistendo a un riassetto organizzativo che sarebbe avvenuto comunque?