Blocco VPN in Spagna durante le partite de LaLiga: un provvedimento che farà discutere

Un tribunale spagnolo ha richiesto a NordVPN e ProtonVPN di intervenire per contrastare la lotta alla pirateria e, soprattutto, la diffusione di eventi calcistici in diretta e senza autorizzazione

Una delle notizie più interessanti della settimana per il mondo tech arriva dalla Spagna e riguarda alcuni servizi che trasmettono partite di calcio in modo illegale.

Un tribunale, infatti, ha ordinato a NordVPN e ProtonVPN, due servizi di riferimento per il settore delle VPN, di bloccare 16 siti web, colpevoli di aver trasmesso contenuti senza autorizzazione. L'iniziativa nasce sulla spinta di LaLiga, la lega spagnola, e di Telefonica, l'azienda che detiene i diritti di trasmissione delle partite del campionato locale.

Non è la prima volta che La Liga scende in campo, in modo deciso, per contrastare la pirateria, come fatto anche in Italia contro il pezzotto. La decisione del tribunale spagnolo non è appellabile ed è stata presa senza consultare direttamente i provider VPN citati.

Le VPN devono contribuire alla lotta alla pirateria?

Il punto di vista del tribunale spagnolo è chiaro. I servizi VPN operano nell'ambito del Digital Services Act e, quindi, sono tenuti a contribuire al contrasto alla pirateria e a tutte le violazioni di copyright registrate online.

L'uso delle VPN, in questi ultimi anni, è cresciuto molto anche per questioni legate allo streaming e alla possibilità di aggirare barriere geografiche all'accesso a un determinato servizio. Le partite del campionato spagnolo, che per chi vive in Spagna non sono certo economiche, in altri Paesi potrebbero essere trasmesse in modo gratuito.

Molti utenti spagnoli (ma il discorso può essere esteso anche ad altri Paesi), sfruttando una VPN provano a raggiungere servizi attivi in altri mercati per seguire le partite. NordVPN e ProtonVPN dovranno impedire l'accesso dalla Spagna a un elenco di indirizzi IP collegati alla diffusione online di partite senza autorizzazione.

Al momento, non è chiaro il motivo per cui le richieste del tribunale riguardino solo i due servizi citati (che non sembrano disposti ad accogliere le richieste) e non anche altre VPN, considerando che online è possibile trovare tantissimi servizi di questo tipo.