Iliad arriva a Sanremo con un hub tecnologico. Ecco la strategia di ecosistema al Festival

Iliad torna a Sanremo come Top Main Partner di Casa Kiss Kiss, inaugurando liliadclub: uninstallazione immersiva e un media hub per raccontare la kermesse tra innovazione tecnologica, partnership sportive e vantaggi esclusivi per gli utenti.

La settimana del Festival di Sanremo non è più soltanto una questione di spartiti e kermesse canora; è diventata, negli anni, un palcoscenico fondamentale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione dei grandi brand Telco. Per il 2026, iliad conferma la sua presenza nella città dei fiori per il secondo anno consecutivo, consolidando il ruolo di Top Main Partner di Casa Kiss Kiss. L'operatore non si limita alla semplice sponsorizzazione: il concetto di "trasparenza", pilastro del brand sin dal debutto nel 2018, si materializza in una struttura fisica denominata iliadclub.

Liliadclub: dove la trasparenza diventa immersiva

Situato nel cuore del Kiss Kiss Play Village in piazzale Lorenzo Vesco, liliadclub non è solo un punto di contatto commerciale, ma un'installazione ad alto impatto visivo. Il nome richiama lomonima iniziativa lanciata dall'operatore a dicembre, che permette agli utenti di creare gruppi tra più utenti iliad per moltiplicare i vantaggi della propria offerta mobile in modo semplice e trasparente.

L'elemento centrale della struttura è una stanza con infinity mirror. Dal punto di vista tecnico e concettuale, linstallazione gioca con la moltiplicazione di riflessi e prospettive, creando un effetto che si espande all'infinito ma resta sempre fedele a ciò che è. Ai visitatori viene offerta un'esperienza tangibile: una foto ricordo e una bag trasparente, simbolo dell'iniziativa.

Tecnologia e Sport: la Serie A scende in campo

Uno degli aspetti più interessanti della presenza di iliad a Sanremo 2026 è lintegrazione con il mondo dello sport, frutto della partnership che vede loperatore come Innovation & Technology Partner della Lega Serie A. Il 26 febbraio alle ore 16:00, liliadclub si trasforma in un tempio per gli appassionati di calcio con un meet&greet deccezione.

Gli Ambassador della Serie A, Christian Vieri e Ciro Ferrara, sono i protagonisti di un evento aperto al pubblico che permette ai tifosi di scattare foto, richiedere autografi e vedere da vicino il trofeo dello Scudetto. Questo connubio non è casuale: iliad traccia un parallelo tra la chiarezza portata dalla tecnologia nel calcio (come il VAR e la Goal Line Technology) e la trasparenza che l'operatore applica alle telecomunicazioni con offerte senza costi nascosti.

Un Media Hub senza filtri: da Cosmopolitan a Cronache di Spogliatoio

Parallelamente alle attività on field, iliad ha allestito un vero e proprio Media Hub per ampliare il racconto della settimana sanremese attraverso le voci dei suoi protagonisti. Lobiettivo è raccontare il Festival senza filtri, coinvolgendo partner editoriali con target eterogenei:

Cosmopolitan: insieme alla voce di Natalia Paragoni, la redazione realizza un racconto con interviste e contenuti lifestyle registrati direttamente dall'iliadclub

insieme alla voce di Natalia Paragoni, la redazione realizza un racconto con interviste e contenuti lifestyle registrati direttamente dall'iliadclub Cronache di spogliatoio: porta uno sguardo "fuori dal campo" dove Fernando Siani guida interviste con le leggende Vieri e Ferrara insieme a Leo Gassman

porta uno sguardo "fuori dal campo" dove Fernando Siani guida interviste con le leggende Vieri e Ferrara insieme a Leo Gassman Esse Magazine: racconta la musica per far emergere la realtà dell'artista dentro e fuori dal palco, con protagonisti come Arisa, Levante, Tredici Pietro e Sayf

racconta la musica per far emergere la realtà dell'artista dentro e fuori dal palco, con protagonisti come Arisa, Levante, Tredici Pietro e Sayf Fanpage.it: mette al centro il pubblico con street interview del progetto "Sentiamo la tua", catturando reazioni istantanee degli spettatori.

Uno dei momenti di maggior intrattenimento è la "Lip-Sync Battle", dove icone come Benedetta Parodi e Giuseppe Giofrè sfidano proprio Vieri e Ferrara sulle note di successi della musica italiana.

Lofferta commerciale: Giga extra e vantaggi di gruppo

Durante i giorni della kermesse, iliad promuove l'iniziativa iliadclub, che permette agli utenti mobile di moltiplicare i giga della propria offerta  fino a 500GB o 600GB  creando il proprio gruppo di SIM iliad. L'iniziativa si attiva a partire dall'aggiunta di una seconda SIM (fino a un massimo di 5) per gli utenti con un'offerta mobile di almeno 9,99 al mese e metodo di pagamento automatico.

Una strategia che vuole consolidare una base utenti che ha superato i 12 milioni e a valorizzare la rete fibra dell'operatore, che oggi copre 18 milioni di case ed è stata la prima in Italia a offrire un router Wi-Fi 7. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale