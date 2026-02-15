Il mercato smartphone potrebbe registrare un netto calo nel 2026 e la colpa è delle memorie

La crisi delle memorie sta condizionando l'industria tech e potrebbe causare un vero e proprio crollo per il mercato smartphone nel corso del 2026. La conferma arriva da un nuovo report di TrendForce che ha fatto i conti in tasca al settore, pubblicando alcune stime su quelli che potrebbero essere i risultati dell'anno appena iniziato.

Prezzi record per le memorie

Tutto ruota intorno all'aumento del costo delle memorie che, secondo l'analisi, è incrementato di quasi il 200% su base annua volendo considerare uno smartphone con una configurazione "base" con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per effetto di questi aumenti, l'impatto delle memorie sul costo complessivo dello smartphone per i produttori è salito dal 10-15% al 30-40%.

La conseguenza di questi aumenti potrebbe essere un netto calo delle spedizioni di nuovi smartphone nel corso del 2026.

Secondo TrendForce, il 2026 si potrebbe chiudere con 1,135 miliardi di smartphone venduti in tutto il mondo, con un calo del 10% su base annua. Lo scenario più negativo potrebbe, invece, vedere il mercato arrivare a 1,061 miliardi di unità, con un calo del 15% rispetto al 2025.

L'impatto della crisi, sottolinea l'indagine, sarà molto diverso in base al produttore considerato. Apple, ad esempio, potrebbe minimizzare gli effetti della crisi, riducendo i margini per continuare a raggiungere volumi di vendita elevati. Aziende come Xiaomi e Transsion, molto forti nella fascia bassa, potrebbero risentire maggiormente della crisi. La situazione andrà valutata nel corso dei prossimi mesi anche se il rischio di un calo netto per tutto il settore è concreto.