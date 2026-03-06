C'è il genio dell'italiana Pininfarina nel nuovo Note 60 Ultra di Infinix, uno smartphone ispirato alle supercar

Infinix ha collaborato con lo studio di design italiano Pininfarina per creare il nuovo Note 60 Ultra, uno smartphone ispirato alle supercar. Il dispositivo offre design unibody senza camera bump, chip Dimensity 8400, batteria da 7.000 mAh con tecnologia self-healing, fotocamera da 200MP e comunicazione satellitare bidirezionale

Il produttore di smartphone Infinix ha annunciato una collaborazione con la storica casa di design italiana Pininfarina per la realizzazione del nuovo Infinix Note 60 Ultra. Si tratta di un progetto insolito che unisce il mondo degli smartphone economici con l'eccellenza del design automobilistico italiano, noto per aver dato vita ad alcune delle auto sportive più iconiche della storia. Pininfarina è infatti uno degli studi di design più prestigiosi del settore automotive. Nel corso dei decenni ha contribuito a progettare modelli leggendari come la Ferrari Testarossa e l'Alfa Romeo Spider.

Ora questa esperienza nel design delle auto sportive viene applicata al mondo dei dispositivi mobili, con l'obiettivo di portare maggiore cura estetica e precisione ingegneristica in una categoria spesso dominata dalla funzionalità. Il primo risultato di questa partnership sarà proprio il Note 60 Ultra. Sebbene Infinix non abbia ancora rivelato tutti i dettagli estetici del dispositivo, l'obiettivo è chiaro: creare uno smartphone con linee eleganti e una costruzione premium, ispirata alle superfici fluide e aerodinamiche delle supercar.

Uno degli elementi più distintivi del telefono è il design con scocca unibody in alluminio che integra completamente il comparto fotografico. Invece dei classici moduli fotografici sporgenti presenti nella maggior parte degli smartphone moderni, il dispositivo utilizza un sistema chiamato Uni-Chassis Camera Module. Questo modulo è realizzato da un unico foglio continuo di vetro Corning Gorilla Glass Victus, creando una superficie posteriore liscia e uniforme.

I dettagli tecnici del Note 60 Ultra di Infinix

Dal punto di vista tecnico, il Note 60 Ultra è dotato del chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, accompagnato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il dispositivo integra inoltre una batteria da 7.000 mAh con tecnologia silicon-carbon, una delle caratteristiche più interessanti del telefono. Infinix ha introdotto anche una funzione chiamata Battery Self-Healing, che permette di recuperare fino all'1% della salute della batteria ogni 200 cicli di ricarica.

Per quanto riguarda la ricarica, lo smartphone supporta 100W di ricarica rapida via cavo e 50W wireless. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera composta da un sensore principale Samsung HPE da 200 megapixel, un teleobiettivo periscopico Samsung JN5 da 50 megapixel con zoom ottico 3,5x e una lente ultra-grandangolare.

Tra le caratteristiche più particolari troviamo anche la comunicazione satellitare bidirezionale, che consente chiamate e messaggi via satellite in assenza di copertura cellulare. Il telefono include inoltre uno schermo a 144 Hz, sistema audio sviluppato con JBL ed eSIM. Il dispositivo sarà disponibile in quattro colorazioni ispirate al motorsport italiano: Torino Black, Monza Red, Amalfi Blue e Roma Silver.