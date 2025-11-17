Black Friday HONOR: le promozioni su smartphone, tablet e bundle sono ancora attive

Il Black Friday di HONOR non si è ancora concluso, con il produttore che mantiene attive le promozioni del Black Friday per l'intero mese di novembre. Tra gli sconti più interessanti: lo smartphone pieghevole Magic V5 a 1699,90 euro, il flagship Magic7 Pro a 799,90 euro e il tablet MagicPad 2 a 449,90 euro

Le promozioni HONOR per il Black Friday 2025 continuano e chi non ha ancora approfittato delle offerte ha la possibilità di farlo nelle prossime settimane. Le promozioni del produttore sono valide per tutto il mese di novembre, garantendo riduzioni di prezzo fino al 40% su una selezione ampia di dispositivi. La campagna promozionale copre diverse fasce di mercato: dagli smartphone pieghevoli di fascia alta ai tablet per la produttività, passando per notebook ultraleggeri e modelli entry-level accessibili a tutte le tasche.

La gamma di prodotti attualmente in sconto include alcuni dei modelli di punta del brand. HONOR Magic V5, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo con i suoi 4,1 mm da aperto, è proposto a 1699,90 euro. Le sue caratteristiche tecniche comprendono un doppio display OLED a 120Hz, processore Snapdragon 8 Elite, fino a 16GB di RAM e una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP. La batteria da 5.820mAh, fra le più ampie del segmento, supporta la ricarica cablata da 66W e quella wireless da 50W, mentre il rating IP58 garantisce la resistenza a polvere e acqua.

Le migliori offerte Black Friday 2025 di HONOR

Sul fronte degli smartphone tradizionali, HONOR Magic7 Pro rappresenta l'ammiraglia della casa con il prezzo ridotto a 799,90 euro. Il dispositivo monta lo Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. La configurazione fotografica prevede un sensore principale da 50 MP, un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 200 MP. La certificazione IP68/IP69 assicura la massima protezione dagli elementi, mentre MagicOS 9.0 introduce funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale 3D.

Per chi cerca un tablet versatile, HONOR MagicPad 2 è disponibile a 449,90 euro. Il display OLED da 12,3 pollici con risoluzione 3K e refresh rate a 144 Hz lo rende adatto sia per l'intrattenimento che per il lavoro. Il processore Snapdragon 8s Gen 3 garantisce prestazioni elevate, mentre la batteria da 10.050 mAh con ricarica rapida a 66 W assicura un'autonomia prolungata. Gli otto altoparlanti con certificazione IMAX Enhanced offrono un'esperienza audio di qualità superiore. Il tablet supporta gli accessori Magic Keyboard e Magic Pencil per una produttività ottimale.

La proposta si estende anche ai notebook con HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, offerto a 1099,90 euro. L'ultrabook presenta un display OLED da 14,6 pollici con risoluzione 3,1K, processore Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD. La batteria da 60 Wh garantisce un'autonomia fino a 10,6 ore, mentre la webcam magnetica da 1080p offre flessibilità nelle videochiamate. Il dispositivo combina portabilità e potenza di calcolo per professionisti e studenti.

Le opzioni per chi ha budget più contenuti includono HONOR 400 a 349,90 euro, equipaggiato con Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM e una fotocamera principale da 200 MP. Il modello HONOR 400 Smart scende invece a 199,90 euro nella configurazione da 8GB+256GB e a 159,90 euro nella versione da 6GB+128GB (qui il link per l'acquisto). Per gli utenti che desiderano un pacchetto completo, è disponibile un bundle che comprende HONOR 400 Smart, Pad X8a, cuffie X7lite e caricatore da 66W al prezzo competitivo di 259,90 euro. Tutti i dispositivi possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale del produttore.

Di seguito un resoconto con tutte le offerte del Black Friday 2025 di HONOR.