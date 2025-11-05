PC Desktop HP Victus con RTX 4060 e Ryzen 5 a soli 699, ideale per gaming e creatività

Potente, compatto e già pronto per giocare: lHP Victus 15L con RTX 4060, Ryzen 5 5600G e 16GB di RAM è in offerta su Amazon a soli 699,99. Un PC Desktop perfetto per chi cerca prestazioni solide in gaming, streaming e produttività, con Windows 11 e 3 mesi di PC Game Pass inclusi

Amazon propone un'offerta imperdibile per chi vuole rinnovare la propria postazione da gioco o passare a un PC Desktop completo e bilanciato: HP Victus 15L TG02-0004sl è disponibile a 699,99, con caratteristiche tecniche pensate per offrire unottima esperienza sia nel gaming che nella creatività digitale.

Alla base del sistema troviamo un processore AMD Ryzen 5 5600G con 6 core e 12 thread, capace di spingersi fino a 4,4 GHz. Si tratta di una CPU moderna e reattiva, perfetta per il multitasking, lo streaming, il video editing e i giochi più popolari. A supporto ci sono 16 GB di memoria DDR4 a 3200 MHz, configurata in dual channel e ampliabile fino a 32 GB, così da garantire fluidità anche con applicazioni pesanti.

La componente grafica è affidata alla NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di VRAM GDDR6, una GPU in grado di gestire i titoli tripla A a 1080p e 1440p con ray tracing attivo, nonché di offrire eccellenti prestazioni in editing video e grafica 3D. È la scelta ideale per chi vuole un PC Desktop già pronto a tutto: dal gaming competitivo alla creazione di contenuti.

Lo spazio di archiviazione è affidato a un SSD PCIe NVMe da 512 GB, veloce nell'avvio di Windows e nel caricamento dei giochi. Il sistema offre ampie possibilità di espansione, con due slot M.2, un PCIe x16, un PCIe x1 e uno slot da 3,5" per aggiungere un HDD tradizionale.

Il case, realizzato in metallo nero opaco con verniciatura a base d'acqua, è compatto (33,7 cm di altezza per poco più di 6 kg di peso) e si distingue per le linee sobrie ma eleganti. La dotazione di porte è completa: 1 USB Type-C, 8 USB Type-A, HDMI 1.4b, VGA, LAN Gigabit, ingressi e uscite audio, oltre al supporto per Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Il sistema è già pronto alluso con Windows 11 Home preinstallato, ottimizzato per gaming, produttività e intrattenimento. In più, con lacquisto sono inclusi 3 mesi di abbonamento a PC Game Pass, per accedere a centinaia di giochi di alta qualità e provare le ultime uscite senza costi aggiuntivi.

Grazie alla sua alimentazione 80 Plus Gold da 350W e al bilanciamento tra efficienza e prestazioni, questo HP Victus 15L rappresenta una delle migliori offerte del momento nella categoria PC Desktop da gioco e lavoro creativo.