Starlink cambia le tariffe anche per i vecchi clienti: stessi prezzi, ma velocità limitata

Starlink ha modificato i suoi piani tariffari in Italia, coinvolgendo anche i clienti esistenti. A parità di prezzo, vengono introdotti limiti di velocità (100 o 200 Mbps), mentre il piano senza restrizioni costa 59 euro. Gli utenti possono accettare, fare upgrade oppure recedere gratuitamente dal contratto

Starlink ha recentemente introdotto una significativa modifica alla propria offerta commerciale in Italia. La novità principale riguarda una rimodulazione dei piani tariffari per i già clienti che, a parità di prezzo mensile, avranno a che fare con una limitazione della velocità di connessione. Fino a pochi giorni fa, gli utenti potevano scegliere tra due offerte principali, Lite e Standard, che si distinguevano esclusivamente per la priorità di rete ma garantivano entrambe velocità senza limiti.

Con il cambiamento introdotto il 17 marzo, l'azienda ha completamente rivisto la propria struttura tariffaria, proponendo tre nuovi piani: uno da 29 euro al mese con velocità limitata a 100 Mbps, uno da 39 euro con limite a 200 Mbps e un piano "Max" senza limiti al costo di 59 euro mensili. In un primo momento si pensava che i clienti già attivi sarebbero rimasti esclusi da queste modifiche, mantenendo le condizioni originarie.

Tuttavia, molti utenti stanno ricevendo comunicazioni ufficiali che annunciano il passaggio automatico ai nuovi piani entro 30 giorni. Nel dettaglio, chi aveva sottoscritto il piano Lite da 29 euro verrà trasferito al nuovo piano da 100 Mbps senza variazioni di prezzo ma con una limitazione della velocità. I clienti del piano Standard, che pagavano circa 40 euro al mese, vedranno il canone ridotto a 39 euro ma con una velocità massima limitata a 200 Mbps.

Le opzioni per gli utenti di Starlink, cosa fare?

Gli utenti interessati hanno tre opzioni: accettare il nuovo piano con le relative limitazioni, effettuare un upgrade verso un'offerta superiore pagando un costo mensile maggiore, oppure recedere gratuitamente dal contratto. Quest'ultima possibilità è garantita dal fatto che si tratta di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con eventuale restituzione del kit se fornito in comodato d'uso.

Starlink giustifica la scelta sostenendo che una velocità di 200 Mbps è più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi domestici, come streaming in 4K, videochiamate e navigazione. Inoltre, anche il piano senza limiti non supera generalmente i 300 Mbps, a causa degli attuali vincoli tecnologici della rete satellitare.

Un elemento che rimane invariato in tutte le offerte è l'assenza di limiti sull'upload, che continua a offrire prestazioni comprese mediamente tra 30 e 40 Mbps. Che cosa ne pensate? Siete utenti Starlink? Fateci sapere la vostra.