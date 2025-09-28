Pianeta in crisi: 7 su 9 limiti vitali già superati, il report è allarmante

Il nuovo rapporto Planetary Health Check del Potsdam Institute segnala che 7 dei 9 processi vitali della Terra hanno superato la soglia di sicurezza. Tra i problemi più gravi: acidificazione degli oceani, cambiamento climatico, perdita di biodiversità, deforestazione e inquinamento. La resilienza del pianeta è sempre più a rischio.

Lo stato di salute della Terra non è dei migliori. La conferma arriva dal nuovo rapporto Planetary Health Check, realizzato da Potsdam Institute for Climate Impact Research sulla base di dati aggiornati relativi a vari indicatori che mirano a offrire un'analisi multidisciplinare dello stato del pianeta. Secondo lo studio, su 9 processi che regolano la stabilità e la resilienza del pianeta, ben 7 sono già oltre la soglia di sicurezza.

Si tratta di un nuovo campanello d'allarme che conferma una situazione che, già da tempo, è al centro dell'attualità e delle analisi scientifiche. La Terra deve fare i conti con diversi problemi che, nel lungo periodo, possono rappresentare un rischio per la sopravvivenza del pianeta stesso. Ricordiamo che il 2024 è stato un anno record per il riscaldamento globale.

I problemi della Terra

L'ultima soglia superata dalla Terra riguarda l'acidificazione degli oceani, dovuta all'assorbimento di CO2 emessa dai combustibili fossili. Con l'avvio dell'era industriale, infatti, l'acidità è aumentata del 40% e ha ora superato i primi livelli di guardia.

Il parametro relativo all'acidificazione degli oceani è ora entrato nella fase denominata Increasing Risk, abbandonando la fase Safe Operating Space. Per il momento, in questa fase, rientrano solo due parametri ovvero l'inquinamento da aerosol (in calo a livello globale) e la riduzione dello strato di ozono, che mostra segnali di recupero grazie al Protocollo di Montréal.

Per diversi altri parametri, invece, la situazione continua a essere difficile a partire dal cambiamento climatico e fino ad arrivare allo stato delle risorse idriche. Ci sono problemi anche per la biodiversità e per quanto riguarda la deforestazione.

Da non sottovalutare i rischi legati all'inquinamento da nuove sostanze chimiche, a causa dell'assenza di test e controlli sufficienti, e alla modifica dei cicli biogeochimici, a causa di un uso abbondante di fertilizzanti.

Il pianeta, secondo gli autori, si trova ora nella parte alta della "zona di pericolo", vicino all'area di alto rischio, in cui sarebbero possibili danni irreversibili ai sistemi che supportano la vita. La finestra per rientrare in uno spazio sicuro esiste ancora, ma si sta chiudendo rapidamente.