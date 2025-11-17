Jeff Bezos torna al comando, stavolta di una startup AI che promette di rivoluzionare auto, computer ed esplorazione spaziale

Jeff Bezos torna in un ruolo operativo alla guida di Project Prometheus insieme a Vik Bajaj. La startup, finanziata con 6,2 miliardi di dollari, sviluppa AI progettata per apprendere dal mondo fisico e supportare produzione e ingegneria nei settori dell'informatica, dell'automotive e dell'aerospazio

Nuova avventura imprenditoriale per Jeff Bezos: come riportato dal The New York Times, il re di Amazon assumerà il ruolo di condirettore in Project Prometheus, una startup AI che vanta già un finanziamento complessivo pari a 6,2 miliardi di dollari e che punta a sviluppare sistemi capaci di apprendere dal mondo fisico. L'obiettivo è il supporto avanzato alla produzione e all'ingegneria in settori ad alta complessità come informatica, automotive e aerospazio.

Il progetto prenderà forma insieme a Vik Bajaj, fisico e chimico con esperienza in Google X e nel settore health-tech. Bajaj affiancherà Bezos come co-CEO e apporterà le competenze maturate in programmi sperimentali come Wing e Waymo, oltre all'attività svolta con Foresite Labs nel campo di AI e data science.

Project Prometheus conta già quasi 100 dipendenti distribuiti tra San Francisco, Londra e Zurigo, con molti profili provenienti da realtà di primo piano come OpenAI, DeepMind e Meta. Il team lavora su tecnologie che vanno oltre la classica AI addestrata solo su dati digitali: l'obiettivo è quello di realizzare un modello capace di osservare, interpretare e apprendere da fenomeni e dinamiche produttive direttamente dal mondo fisico.

Il nuovo ruolo operativo rappresenta per Bezos un ritorno diretto nella gestione aziendale dopo l'uscita da Amazon nel 2021. In questi anni ha mantenuto alta l'attenzione sul comparto spaziale attraverso Blue Origin, che ha recentemente completato con successo un'altra missione del razzo New Glenn.

Project Prometheus rimane ancora in parte avvolto dal riserbo, ma le dimensioni dell'investimento e il profilo del team suggeriscono un'iniziativa che potrebbe influire significativamente sulle tecnologie destinate alla fabbricazione di prossima generazione.

