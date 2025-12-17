In Cina l'IA prende il posto anche dei poliziotti: ecco come Hangxing No.1 dirige il traffico

La cittadina di Hangzhou ha iniziato a sperimentare Hangxing No. 1, un robot poliziotto alto 1,8 metri che dirige il traffico e segnala infrazioni. Dotato di telecamere ad alta definizione e sensori, integra segnali stradali e rileva violazioni come ciclisti senza casco e attraversamenti pedonali pericolosi

Hangzhou ha inaugurato Hangxing No. 1, un robot poliziotto alto 1,8 metri progettato per gestire il traffico in uno dei suoi incroci più trafficati, quello tra Binsheng Road e Changhe Road nel distretto di Binjiang. Il robot svolge compiti di direzione del traffico, tra cui rilevare infrazioni e segnalare verbalmente ai trasgressori comportamenti scorretti.

Il sistema è equipaggiato con telecamere ad alta definizione e sensori avanzati, può soffiare il fischietto e si integra direttamente con i semafori dell'incrocio per sincronizzare i movimenti di stop e go. Attualmente, Hangxing No. 1 è in grado di rilevare ciclisti senza casco, pedoni che attraversano fuori dalle strisce e altre violazioni delle regole stradali.

Secondo le autorità locali, il robot non sostituirà gli agenti umani ma agirà come supporto. In futuro sarà dotato di un modello di linguaggio avanzato (LLM) per offrire indicazioni più dettagliate e interagire con gli utenti della strada.

Hangxing No. 1 si inserisce in una serie di progetti simili in Cina. A Shenzhen, il modello PM01 di EngineAI assiste già gli agenti umani, mentre a Wenzhou è attivo il robot sferico RT-G. Anche Chengdu ha adottato un robot umanoide per la gestione del traffico a partire da giugno.

Levoluzione di questi sistemi è rapida: basti pensare al modello AnBot, operativo allaeroporto di Shenzhen dal 2016, che oggi appare quasi retrò rispetto alle nuove soluzioni come Hangxing No. 1, che combinano robotica avanzata e intelligenza artificiale per una gestione più sicura e tecnologica del traffico urbano.