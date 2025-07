Guerra Russia-Ucraina: per la prima volta i soldati si sono arresi a robot e droni

La guerra tra Russia e Ucraina ha riscritto ancora una volta le regole del conflitto moderno, mostrando al mondo come la tecnologia – anche quella più accessibile e apparentemente innocua – possa cambiare completamente il volto della battaglia. Un evento, destinato a diventare storico, ha visto un’intera postazione fortificata russa arrendersi incondizionatamente a un esercito di droni e robot terrestri.

La missione: uno scenario che sembra fantascienza (ma è tutto vero)

Tutto è accaduto nei dintorni di Kharkiv tra l’8 e il 9 luglio. Protagonista è la 3ª Brigata d’Assalto ucraina, o meglio il suo reparto “Deus ex machina”, unità d’élite specializzata nella guerra robotica. La scena, documentata da video e immagini diventate subito virali, si apre con l’assalto a una trincea russa: nessun ucraino in carne e ossa coinvolto direttamente in prima linea, solo macchine teleguidate da remoto.

In campo scendono droni FPV (First Person View), robot terrestri kamikaze – niente cyborg stile Terminator, ma piccoli veicoli cingolati carichi di esplosivo, adattati dagli stessi civili e riutilizzati in chiave distruttiva. Uno di questi robot, equipaggiato con oltre 20 kg di TNT, viene lanciato contro l’ingresso della trincea, creando il panico tra le fila russe. La situazione precipita in pochi secondi: un secondo robot si avvicina e i superstiti, esausti e terrorizzati, improvvisano un cartello con la scritta “Vogliamo arrenderci”, mostrandolo alle videocamere dei droni che trasmettono in diretta agli operatori ucraini.

I droni “pastore” e la resa guidata

La vera svolta arriva subito dopo. Riconosciuta la richiesta di resa, i droni Mavic cinesi (nati per il mercato consumer ma ormai largamente impiegati su entrambi i fronti) assumono un ruolo inedito: invece di colpire, guidano letteralmente i prigionieri russi verso le linee ucraine. I soldati russi, ormai disarmati, seguono il drone come “pecore digitali”, rispondendo ai segnali luminosi e visivi nei corridoi minati del campo.

Arrivati all’obiettivo, gli uomini vengono invitati a sdraiarsi a terra – “in posa del delfino”, come narrano i militari di Kiev nei video – e solo allora la fanteria ucraina interviene per prendere il controllo e mettere in sicurezza l’area neutralizzati.

Tutta l’operazione si è conclusa in meno di quindici minuti e senza sparare un solo colpo. Un risultato straordinario, sottolineano fonti militari ucraine, reso possibile solo grazie all’approccio tecnologico e all’integrazione di sistemi robotici avanzati. Il confronto con i tentativi precedenti – tutti falliti, nonostante il dispiegamento di soldati veri – non potrebbe essere più netto: la superiorità tecnologica vale più della forza bruta.

Impatti sulla dottrina militare e nuovi scenari

Questo episodio va ben oltre la cronaca, stabilendo una serie di “prime volte” nella storia della guerra:

Primi prigionieri catturati solo da sistemi robotici e droni , senza contatto umano diretto;

, senza contatto umano diretto; Largo impiego di droni consumer Mavic trasformati in strumenti di gestione del campo di battaglia;

trasformati in strumenti di gestione del campo di battaglia; Efficienza inedita nello spingere il nemico alla resa senza perdite tra le truppe proprie;

nello spingere il nemico alla resa senza perdite tra le truppe proprie; Dimostrazione pratica che la supremazia tecnica può ribaltare anche le situazioni più logorate dalla guerra di logoramento.

Non a caso, il reparto “Deus ex machina” della 3ª Brigata d’Assalto ucraina sta rapidamente guadagnando notorietà internazionale tra gli analisti militari per aver alzato l’asticella della cosiddetta “guerra senza uomini”, aprendo nuove prospettive sulle strategie da adottare nei teatri di conflitto futuri. La vicenda non è solo una curiosità da raccontare, ma segnala l’inizio di una fase in cui la tecnologia user-friendly, frutto spesso del mercato civile, diventa la protagonista dei conflitti globali. Oggi i droni guidano colonne di prigionieri; domani, chissà quali nuove “sorprese” ci attendono dai laboratori della guerra intelligente. Resta chiaro che la sfida non è più tra uomini e uomini, ma tra chi adatta meglio la tecnologia ai terreni di battaglia. E questa volta, sono stati i droni e i robot a vincere su tutta la linea